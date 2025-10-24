Sadir pidió desde Perico el “voto naranja” para “defender a Jujuy en el Congreso”

Tras pedir el “voto naranja”, enfatizó que “se define el ingreso de María Inés Zigarán y Mario Pizarro al Congreso de la Nación” a quienes calificó como “los mejores representantes de Jujuy que acompañarán el crecimiento de la provincia”.

En el acto también estuvieron presentes, el ex gobernador Gerardo Morales, el vicegobernador, Alberto Bernis; el intendente de Perico, Rolando Pascual Ficoseco; Alejandro Nieva, auditor general de la Nación; y la diputada nacional Natalia Sarapura entre otros referentes de las corrientes partidarias que dan vida a Jujuy Crece.

Sadir continuó indicando, que “necesitamos diputados que piensen en los jujeños, promuevan los proyectos que necesita la provincia y pongan límite a las políticas que no sean beneficiosas para la gente”.

En su análisis del escenario nacional, dijo que el gobierno de Milei “enfrenta bastantes problemas” y algunos de ellos “tendrán que resolverse en la Justicia”. “El país venía de un modelo que terminó en una situación muy crítica y ahora vivimos situaciones similares a las del gobierno anterior”, señaló.

Además, enfatizó que “la nuestra es la alternativa superadora a dos modelos que fracasaron” y agregó que “la economía no está bien y la gente lo siente”.

“Lamentablemente todos los esfuerzos que hacemos en las correcciones macroeconómicas, no llegan a la microeconomía”, estimó Sadir y puntualizó que “el modelo alternativo camino a 2027 es la propuesta de Jujuy Crece en Provincias Unidas que apuesta al desarrollo”.

“El voto a Jujuy Crece sirve”

A su turno, Zigarán sostuvo que “el voto a Jujuy Crece sirve” y también “garantiza el giro que necesitamos los argentinos”.

Observó que “la gente refleja un gran entusiasmo que nos lleva a pensar que obtendremos un muy buen resultado este domingo” y celebró: “Los jujeños están saliendo del desencanto cívico que experimentaron por un tiempo”.

Al respecto, opinó que “es importante concurrir a votar y asumir el compromiso de elegir un proyecto que es presente y futuro” y alertó que “quienes procuran promover un desinterés en los comicios, pertenecen a sectores antidemocráticos y los mueve una intencionalidad”, en busca de “un proceso autoritario que no vamos a permitir”.

“Solo dentro de la democracia podemos continuar un modelo político que garantiza Estado presente, que prioriza los derechos de los sectores más vulnerables, que privilegia el trabajo, que invierte en obra pública y que asegura servicios públicos de calidad”, concluyó Zigarán.

“La motosierra se metió en los hogares de Jujuy y viene por nuestras causas”

Pizarro, por su parte, hizo alusión a los “modelos de violencia, corrupción e intolerancia para un pueblo argentino que es otra cosa” y recalcó que “ante ellos nos paramos desde nuestros principios y valores”.

Manifestó que “nuestro proyecto iniciado en 2015 de la mano de Gerardo Morales, es democracia y contenido social, producción, trabajo, inversión, salud de calidad y educación pública” y añadió que “hoy lo seguimos haciendo con Carlos Sadir”.

También alertó que “el gobierno de Milei muestra su cara más cruel, de odio hacia la gente y es cuando todos nosotros nos paramos, dispuestos a impedir que la motosierra venga por nuestras causas”.

En este sentido, Pizarro puntualizó que “esa motosierra se metió en los hogares de los jujeños, pero aquí estamos para decir basta y poner un freno” y enfatizó que “somos muy diferentes a Milei”.