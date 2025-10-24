Menores entran más temprano al mercado laboral por la crisis

La crisis económica está golpeando con fuerza a los hogares potosinos lo cual incide en el ingreso de más menores al mercado laboral y a una edad más temprana, así lo establecen los reportes de las instituciones locales.

La presidenta de la Unión de Niñas, Niños y Adolescentes Trabajadores (Unasbo), Stenka Venus Maya Nina, que participó en un taller organizado por Caritas Bolivia, destacó que debido a la crisis económica se está produciendo el ingreso de menores a menor edad y en una mayor cantidad a diferentes actividades económicas.

Indicó que menores de entre cuatro a cinco años incursionan en la actividad laboral vendiendo gelatinas, golosinas, sándwich y otros productos en zonas de alta concentración de personas.

La incursión laboral se estaría dando porque algunos padres de familia obligan a los menores a buscar recursos económicos en las calles porque ellos mismos no tienen una fuente laboral segura y no puedan atender las necesidades de su núcleo familiar.

Otros trabajan por iniciativa propia porque sus familias carecen de recursos económicos y ellos a esa edad (cuatro a cinco años) son los hijos menores y se ven en la obligación de incorporarse a alguna actividad laboral.

La organización de menores trabajadores observa que esos niños están en serio riesgo al desarrollar su actividad laboral en las calles en medio de motorizados de transporte público y privado e incluso al entrar y salir de estos últimos.

También ven que existe mucha discriminación a los menores que trabajan en las calles por lo cual demandan que las instituciones asuman acciones destinadas a mejorar la economía y dar la oportunidad de que la familias se recompongan y los niños, niñas y adolescentes puedan estudiar y crecer libres.

La delegada del Defensor del Pueblo en Potosí, Jackeline Alarcón, reconoce que en el último tiempo se está produciendo un mayor ingreso de menores al mundo laboral además que muchos son de corta edad.

Destaca que una gran parte de los menores trabajadores están incorporados a la actividad comercial por tratarse de una labor propia que no requiere gran capital.