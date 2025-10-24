El dictador Maduro aseguró que Venezuela dispone de “más de 5.000” misiles antiaéreos rusos

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró este miércoles que el país dispone de “más de 5.000 misiles antiaéreos rusos Igla-S” desplegados en posiciones estratégicas de defensa, en respuesta al aumento de la presencia militar de Estados Unidos en el mar Caribe.

“Cualquier fuerza militar del mundo sabe el poder de los Igla-S y Venezuela tiene nada más y nada menos que 5.000 en los puestos claves de la defensa antiaérea, para garantizar la paz, la estabilidad y la tranquilidad de nuestro pueblo. Más de 5.000… el que entendió, entendió”, declaró Maduro durante un acto con altos mandos militares transmitido por Venezolana de Televisión (VTV).

Washington desplegó aviones furtivos y buques de guerra en el Caribe como parte de una operación antidrogas. El Pentágono informó al Congreso que Estados Unidos se encuentra en “conflicto armado” con carteles latinoamericanos, a los que designó como grupos terroristas, y reportó la destrucción de al menos nueve embarcaciones que, según sus autoridades, traficaban drogas desde Venezuela hacia territorio estadounidense.

Caracas denunció el despliegue como una amenaza orientada a promover un “cambio de régimen”, mientras el Gobierno de Donald Trump sostiene que la operación busca frenar el narcotráfico en la región.

El líder del régimen chavista afirmó además que Venezuela posee “equipos de simulación” para mejorar la puntería de miles de operadores de misiles distribuidos “hasta en la última montaña, en el último pueblo y en la última ciudad del territorio nacional”, con el objetivo de que el país sea “una patria inexpugnable”.

Por su parte, Trump advirtió que podría extender las operaciones antidrogas a tierra firme, indicando que notificará al Congreso “por tratarse de un asunto de seguridad nacional”. El mandatario agregó que, a su juicio, “no necesita permiso para hacerlo” y que cuenta con “autorización legal” para actuar.

Cómo son los misiles Igla-S

Los Igla-S son misiles tierra-aire portátiles de fabricación rusa diseñados para derribar aeronaves a baja altitud. Desarrollados por la empresa KBM, constituyen una versión mejorada del sistema Igla (9K38) y son considerados entre los más letales del mundo por su precisión, alcance y capacidad de evasión ante contramedidas electrónicas.

El sistema puede ser operado por un solo soldado, con un peso total de entre 17 y 19 kilogramos en posición de combate. El misil mide entre 1,57 y 1,63 metros, tiene un diámetro de 72 milímetros y pesa de 10,8 a 11,7 kilogramos, con una ojiva fragmentada de 1,17 a 2,5 kilogramos que maximiza el daño al impacto.

Los Igla-S son eficaces contra objetivos que se encuentren a distancias de 500 a 6.000 metros y a altitudes de 10 a 3.500 metros, lo que los hace adecuados para derribar aviones de baja altitud, helicópteros, drones o misiles de crucero. Pueden interceptar blancos que se alejan a velocidades de hasta 260 metros por segundo (936 km/h) o que se aproximan a 320 metros por segundo (1.152 km/h).

Equipados con un seeker infrarrojo pasivo mejorado y un motor de cohete sólido, los misiles Igla-S tienen un tiempo de reacción estimado de 5 a 10 segundos. Su radio de destrucción amplio permite neutralizar aeronaves no blindadas y reforzar sistemas de defensa antiaérea en zonas de combate o vigilancia.