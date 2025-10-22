CLIMA: 
S. S. de Jujuy, 23 de octubre de 2025

Para atender a Jujuy y a la Región

Facebook-f Twitter Youtube Whatsapp

Otro minero pierde la vida: ya son 99 los fallecidos en lo que va del año

Un minero de 47 años perdió la vida en el interior de la cooperativa Villa Imperial, en la sección La Plaza II, luego de quedar semisepultado por un pesado planchón que se desprendió súbitamente sobre su cuerpo.

Según el informe del director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), coronel Marco Antonio Dávalos, la víctima murió de manera casi instantánea debido a un traumatismo torácico cerrado, de acuerdo con la valoración del médico forense.

Con este nuevo fallecimiento, la cifra de mineros muertos en Potosí asciende a 99 desde enero. Continúa el peligro constante que enfrentan quienes trabajan bajo tierra en condiciones infrahumanas sin condiciones laborales adecuadas. De ese total, 95 son hombres y cuatro mujeres, todas víctimas de accidentes que reflejan las duras condiciones de la minería cooperativizada.