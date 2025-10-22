Otro minero pierde la vida: ya son 99 los fallecidos en lo que va del año

Según el informe del director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), coronel Marco Antonio Dávalos, la víctima murió de manera casi instantánea debido a un traumatismo torácico cerrado, de acuerdo con la valoración del médico forense.

Con este nuevo fallecimiento, la cifra de mineros muertos en Potosí asciende a 99 desde enero. Continúa el peligro constante que enfrentan quienes trabajan bajo tierra en condiciones infrahumanas sin condiciones laborales adecuadas. De ese total, 95 son hombres y cuatro mujeres, todas víctimas de accidentes que reflejan las duras condiciones de la minería cooperativizada.