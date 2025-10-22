Millones de estadounidenses se movilizaron contra Trump: “No Kings” expone las fracturas internas del país

El analista internacional Leandro Morgenfeld explicó en QR cómo estas tensiones impactan tanto en la política interna norteamericana como en su vínculo con Argentina.

Estados Unidos vivió una de las movilizaciones más grandes de los últimos años. Bajo la consigna “No queremos un rey”, miles de personas se concentraron en distintas ciudades para manifestarse contra el estilo de gobierno de Donald Trump, en rechazo a lo que definen como un intento de concentración de poder y debilitamiento institucional.

Pablo Caruso, conductor del programa QR, destacó que las movilizaciones muestran “una sociedad con mucha claridad respecto a la manera en que se está llevando adelante la presidencia de Trump”. En ese contexto, se preguntó qué impacto puede tener este nivel de protesta acumulada sobre la relación entre el presidente y su propio pueblo, y de qué manera podría presionar el vínculo político y económico con Argentina

El analista internacional Leandro Morgenfeld explicó que “este fin de semana vimos una cara de Estados Unidos que poco se ve en Argentina”. Según señaló, Trump expresa las múltiples fracturas del país —económicas, ideológicas y políticas— y las protestas del sábado fueron “una de las movilizaciones más masivas de su gestión”.

“Es la tercera gran manifestación que enfrenta Trump. Muchas ciudades se unieron, con concentraciones que fueron desde miles hasta millones de personas en Chicago”, señaló Morgenfeld. Además, recordó que “hace 48 horas se conoció su índice de aprobación: apenas un 36%, el más bajo desde 2017”.

El analista agregó que Trump “se vende como el líder más importante, pero enfrenta múltiples resistencias al interior de Estados Unidos”, y que su reacción frente a las manifestaciones fue un video generado con inteligencia artificial, donde se muestra piloteando un avión con la leyenda ‘Trump King’ y lanzando misiles. “Esa fue su respuesta oficial a la manifestación más importante de la historia reciente”, remarcó.

Morgenfeld también vinculó la crisis interna con el plano internacional. “El salvataje de Argentina está en el medio de la discusión. Todos los líderes opositores de Trump se posicionaron en contra del rescate. El gobernador de California dijo ‘no’ al apoyo a la Argentina, y senadores influyentes reclaman que no puede destinarse dinero público a un país extranjero cuando un millón de estadounidenses no cobra su sueldo”, explicó.

Según el analista, la situación de inestabilidad interna en EE.UU. puede condicionar los acuerdos económicos con Argentina, sobre todo si la tensión política escala en las próximas semanas. “Trump dijo: ‘No voy a apoyar a Milei si pierde; yo tengo apoyo en Argentina y él va a ganar’. Están jugando juegos de guerra en una zona de paz”, concluyó.