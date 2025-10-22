China quiere destronar al dólar: lanza ofensiva global con el yuan

China anunció que intensificará sus esfuerzos para expandir el uso internacional de su divisa — el yuan (renminbi) — como parte de su estrategia económica y financiera global durante el próximo período del plan quinquenal. El crecimiento en la escena económica y financiera internacional del gigante asiático y los vaivenes del dólar alimentan esta ambición.

Las declaraciones oficiales indican que, en medio de un sistema monetario internacional dominado por un dólar estadounidense cada vez más “frágil”, China considera esencial elevar el perfil global del yuan tanto para salvaguardar su propia seguridad financiera como para contribuir a la resiliencia del marco monetario mundial.

Cómo se lograría el mayor uso del yuan

El plan contempla varios ejes de acción. Desde abrir de manera más profunda los mercados de capital y liberalizar de forma moderada la cuenta de capital bajo supervisión prudente, hasta mejorar la flexibilidad del tipo de cambio. Estas medidas buscan respaldar la internacionalización del yuan en el largo plazo.

Desde el Banco Popular de China, instaron a las empresas tecnológicas a frenar los proyectos de stablecoins en Hong Kong.

El banco central chino, o Banco Popular de China, señaló que continuará creando un entorno favorable para que tanto las entidades nacionales como extranjeras puedan mantener y usar el yuan. Según publicó China Daily, desde la institución financiera declararon:

Entre las medidas específicas anunciadas se incluyen la refinación de las políticas de liquidación con yuan para el comercio e inversión transfronterizos, y una mayor promoción de los llamados “bonos panda”. Estos son bonos denominados en yuan emitidos por entidades extranjeras en el mercado onshore chino, tal como hicieron empresas rusas a mediados de este año. Durante la sesión plenaria del comité central del partido, que comenzó ayer, 20//10 y durará hasta el jueves 23/10, se debatirán los borradores del 15º Plan Quinquenal (2026-30). El fortalecimiento del yuan figura como uno de los ejes clave en la agenda de “apertura financiera de alto nivel” del país.

Qué opinan los expertos

Analistas y economistas coinciden en que China adoptará un enfoque gradual y prudente para evitar riesgos. Guan Tao, economista jefe global del banco de inversión BOCI China, señaló que los próximos pasos probablemente seguirán el habitual principio chino de avanzar “paso a paso” para garantizar al mismo tiempo la seguridad y el progreso. Y dijo al mismo medio:

China necesita impulsar la apertura gradual de la cuenta de capital para facilitar aún más la circulación y el uso transfronterizos del yuan.

Por su parte, Marshall Mills, representante del Fondo Monetario Internacional (FMI) en China, resaltó que el aumento del uso internacional del yuan será “un resultado impulsado por el mercado”, conforme siga creciendo el papel de China en la economía global:

A medida que el papel de China en la economía y el comercio mundiales continúa creciendo, prevemos que el uso internacional del yuan también aumentará.

Según Wu Xiaoqiu, decano de la Academia Nacional de Investigación Financiera de la Renmin University of China, para que una moneda sea considerada una herramienta de potencia financiera debe tener “influencia global”. En ese sentido, añadió que la apertura del mercado de capitales es clave para incrementar el atractivo del renminbi a nivel global. China está sentando las bases para que su moneda avance hacia una función más relevante en el sistema monetario internacional, aunque lo hará con cautela, en una estrategia que combina apertura controlada, reforma financiera y expansión internacional.