Brasil, entre la expansión petrolera y la diplomacia verde

La nueva exploración petrolera ocurrirá en la región más sensible de la costa norte de Brasil.Imagen: GES-Sportfoto/picture alliance

La decisión de autorizar la exploración petrolera en la Margen Ecuatorial expone a Brasil a su propia contradicción climática. El país, que intenta presentarse al mundo como una potencia verde, apuesta simultáneamente por una nueva frontera de extracción de combustibles fósiles en la desembocadura del río Amazonas, en una decisión que combina cálculo económico, presión política y urgencia fiscal.

A pocas semanas de la celebración en Belém de la COP30, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la medida reconfigura la narrativa que el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva pretendía presentar como un ejemplo de liderazgo ambiental. Ahora, el reto es convencer al mundo de que es posible financiar el futuro explorando una fuente de recursos y energía que antes se consideraba cosa del pasado.

«Creo que los requisitos impuestos por IBAMA [para autorizar la exploración] tendrán poco impacto en la imagen internacional de Brasil, que probablemente se verá perjudicada por esta decisión, especialmente con socios que han invertido en la transición energética, como la Unión Europea, por ejemplo», afirma Carolina Silva Pedroso, profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Federal de São Paulo (Unifesp).

Petrobras anunció este lunes (20 de octubre) que recibió una licencia de operación del Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (IBAMA) para perforar un pozo exploratorio en el bloque FZA-M-059, en el Margen Ecuatorial, en aguas profundas frente a la costa del estado de Amapá. El yacimiento se encuentra aproximadamente a 500 kilómetros de la desembocadura del río Amazonas y a 175 kilómetros de la costa.

Según la empresa estatal, la plataforma ya está instalada y la perforación comenzará de inmediato, con una duración estimada de cinco meses. Esto marca el inicio efectivo de la exploración petrolera en la región más sensible de la costa norte de Brasil, tras años de debate sobre los posibles impactos ambientales.

Sin embargo, la nueva frontera petrolera es controvertida y, según se informa, fue autorizada tras la presión de los políticos del norte del país, que buscan aumentar sus ingresos, y de la propia petrolera. Esta autorización contrasta con la agenda verde del tercer mandato de Lula, que busca posicionar a Brasil como líder mundial en protección ambiental.

La culminación de esta agenda verde será la COP30, que comienza el 10 de noviembre. El evento reunirá a jefes de Estado y de Gobierno, científicos, diplomáticos y representantes de la sociedad civil de casi 200 países para negociar nuevos objetivos de reducción de emisiones con miras a frenar el calentamiento global, así como para abordar la financiación climática global.

Para Brasil, ser anfitrión de la conferencia es más que un logro diplomático. Es una oportunidad para reafirmar su liderazgo ambiental, presentar resultados concretos en la preservación de la Amazonía y consolidar la idea de que el país puede ser una potencia tanto energética como climática.

«Desde el gobierno de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), Brasil ha mantenido la agenda ambiental como uno de los pilares de su política exterior. Con excepción del Gobierno de Bolsonaro, la agenda de conservación se ha mantenido activa, aunque a menudo envuelta en disputas temporales. Sin embargo, es, conceptualmente, la principal expresión del poder blando brasileño, especialmente para un país megadiverso como Brasil», afirma José Niemeyer, profesor de relaciones internacionales del Centro Ibmec-RJ.

Para Niemeyer, sin embargo, la decisión de autorizar la exploración petrolera en la región podría debilitar el liderazgo de Brasil en las negociaciones climáticas, especialmente frente a los países europeos.

¿Una disputa entre la economía y el medio ambiente?

Además de la posible sombra sobre la diplomacia climática de Brasil, ambientalistas entrevistados por DW afirman que la decisión complica el liderazgo del país en este tema y probablemente exacerbará los desafíos climáticos que enfrenta.

«Por un lado, el Gobierno brasileño está actuando contra la humanidad al fomentar una mayor expansión de los combustibles fósiles, desafiando la ciencia y apostando por un mayor calentamiento global. Por otro lado, está obstaculizando la propia COP30, cuyo resultado más importante debe ser la implementación de la decisión de eliminar gradualmente los combustibles fósiles», evalúa Suely Araújo, Coordinadora de Políticas Públicas del Observatorio del Clima.

«Lula acaba de enterrar su pretensión de ser un líder climático. El gobierno será debidamente procesado por esto en los próximos días», añade la experta.