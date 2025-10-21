Tormenta sin precedentes deja a Tarija bajo decreto de emergencia

“Hoy se emite el decreto de emergencia con el que vamos a poder atender de manera más rápida las inclemencias del tiempo. Rogamos que no caiga otra granizada”, expresó la autoridad municipal.

La cuantificación preliminar de daños revela afectaciones severas en viveros, mercados, unidades educativas y centros de salud. “Los viveros, especialmente en San Mateo y la zona de Los Carboneros, tuvieron pérdidas del 100% en sus coberturas florales”, informó Torres.

En el área urbana, la infraestructura municipal también sufrió daños significativos. “En la posta sanitaria se cayó el cielo falso al 100%”, detalló. Asimismo, siete mercados municipales fueron afectados, entre ellos el Mercado Central, donde los techos ya dañados por el granizo no resistieron la lluvia torrencial.

“Las calaminas plásticas traslúcidas quedaron destruidas en un 100%.”, explicó el alcalde.

En el área rural, San Pedro de Sola, Bellavista y Obrajes fueron golpeadas por la granizada del jueves, mientras que el viernes San Andrés sufrió daños considerables. “Estuvimos trabajando hasta las 2 de la madrugada del jueves y todo el viernes, cuando nuevamente se registró una tormenta intensa”, relató Torres.

Finalmente, la autoridad destacó el despliegue total del personal municipal: “Tenemos a todos nuestros obreros y mano de obra calificada trabajando en centros de salud y colegios. La prioridad es proteger la infraestructura, pero sobre todo la vida”, subrayó.