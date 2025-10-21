PDC consolida su victoria en Potosí con 63.09% de votos

El candidato del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Rodrigo Paz Pereira, ganó la segunda vuelta en el Departamento de Potosí con el 63,09 por ciento sobre el postulante de la Alianza Libre, Jorge Tuto Quiroga (36,91%) de acuerdo con datos del cómputo rápido (no oficiales) al 97.43%.

El Sistema de Resultados Electorales Preliminares (Sirepre) establece que Rodrigo Paz logró 243.307 apoyos (63,09%) de los votos computados; mientras que Jorge Quiroga se quedó con 142.321 votos de respaldo (36,91%).

Se informa que los votos blancos fueron 5.493 (1,3%); mientras que los nulos llegaron a 29.902 (7,1%), los votos emitidos fueron 421.023 de un total de habilitados de 487.029.

Las actas computadas que dieron lugar al reporte fueron de 2.316 que equivalen al 97,43 por ciento de un total de 2.377 actas habilitadas (100%).

Esos resultados no se desfasan en mucho del resultado que emergió de las urnas el 17 de agosto, fecha en la que se desarrolló la elección general 2025 en su primera vuelta.

En la elección general del 17 de agosto, el Partido Demócrata Cristiano (PDC) se consolidó como la fuerza con mayor votación al obtener el 43,20 % de los sufragios. La Alianza Libre se ubicó en segundo lugar con el 22,90 %, Unidad alcanzó el tercer puesto con el 9,74 %.

Al concluir el cómputo oficial se informó que se computaron 2.377 actas al 100 % en todo el Departamento de Potosí y que no se tuvo dificultades para el cumplimiento de las tareas destinadas a que la población pueda emitir su voto.

El cómputo oficial que encara el TED de Potosí comenzó anoche con las actas que ya habían llegado al centro donde se efectúa la verificación de los datos y se los incorpora a los resultados oficiales.

Los encargados del proceso de verificación de los resultados electorales informaron que las actas comenzaron a llegar a eso de las 17:00 de ayer y estaba previsto que a lo largo de la noche se estaría recibiendo ese material.