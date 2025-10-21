Fin a la Ley de Nietos de España: termina el plazo para obtener la ciudadanía

La disposición adicional 8va de la Ley de Memoria democrática de España, más conocida como Ley de nietos, vence este próximo miércoles 22 de octubre. A través de esta normativa, miles de argentinos pueden aún acceder a la nacionalidad española y a un pasaporte comunitario de la Unión Europea.

A pesar de que resta muy poco tiempo para que finalice la Ley de nietos, aún hay tiempo de iniciar el tramite, ya que todas las personas que se hagan su usuario consular antes de este próximo miércoles, podrán acceder a un turno y realizar su trámite, aún después del 22 de octubre.

Según la embajada de España en Argentina, unos 900.000 argentinos pidieron de esta manera, acceder a la ciudadanía española. Por esto, en un país que según el último censo tiene 46.000.000 de habitantes, podría haber un total de 1.500.000 millones de españoles, sumando a los que había antes de esta Ley.

«En otras palabras aquel que ha sacado su turno mientras la ley está en vigor, continúe su trámite y tenga cita aun cuando la Ley mencionada ya no esté en vigencia, siempre que el usuario lo haya generado antes del 22 de octubre próximo”, dijo Juan Manuel de Hoz, fundador del Centro de Descendientes de Españoles Unidos (CeDEU), un centro de asesoramiento gratuito para los descendientes de españoles.

Asesoramiento gratuito para tramitar la ciudanía española

Falta muy poco tiempo, por eso resulta fundamental comenzar el trámite cuanto antes. Desde el CeDEU continúan ofreciendo asesoramiento gratuito y lo seguirán haciendo después del 22 de octubre, con el objetivo de acompañar a quienes necesiten reunir la documentación y completar el proceso.

Quienes aún no sepan cómo iniciar su trámite o necesiten orientación para reunir la documentación pueden acercarse al CeDEU. El asesoramiento se brinda los miércoles, de 18 a 20 horas, en la Federación de Sociedades Españolas de la República Argentina, ubicada en Bernardo de Yrigoyen 672, CABA. Es importante que los interesados soliciten su turno de manera online antes de asistir.