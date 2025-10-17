Vladimir Putin y Donald Trump hablaron por teléfono y acordaron reunirse en Hungría para intentar poner fin a la guerra con Ucrania

«Se han logrado grandes progresos», dijo el jefe de la Casa Blanca.

Vladimir Putin y Donald Trump hablaron por teléfono y acordaron reunirse en Hungría para intentar poner fin a la guerra con UcraniaEl presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su par ruso, Vladimir Putin, en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson en Anchorage, Alaska, el 15 de agosto. Foto Reuters

Los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, y EE.UU., Donald Trump, mantuvieron una conversación telefónica, dos meses después de la cumbre que mantuvieron en Alaska. El jefe de la Casa Blanca anunció luego que se reunirá con su homólogo ruso en Budapest, para intentar poner fin a la guerra de Ucrania, pero no detalló la fecha exacta.

«Se han logrado grandes progresos», dijo el jefe de la Casa Blanca. «Hemos decidido que una reunión de nuestros asesores de alto nivel tendrá lugar la próxima semana. Las primeras reuniones estarán dirigidas por el secretario de Estado Marco Rubio por parte de Estados Unidos, junto con otras personas aún por designar. Se elegirá un lugar», anunció en su red Truth Social.

«Luego, el presidente Putin y yo nos reuniremos en un lugar ya acordado, Budapest, en Hungría, para ver si podemos poner fin a esta guerra ‘sin gloria’ entre Rusia y Ucrania», escribió el presidente estadounidense.

«Justo ahora tiene lugar una conversación entre los presidentes de Rusia y Estados Unidos», informó Pável Zarubin, el periodista más cercano al jefe del Kremlin, en su canal de Telegram, que cita al portavoz presidencial, Dmitri Peskov.

La conversación -la séptima desde enero- tiene lugar en víspera de la reunión que mantendrán en la Casa Blanca Trump y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

Ésta semana Trump había sugerido la necesidad de hablar con Putin sobre el posible suministro a Ucrania de los misiles estadounidenses de largo alcance Tomahawk, que permitirían a Kiev golpear Moscú.

El Kremlin advirtió este jueves de que el suministro de los Tomahawk a Kiev supondría un «nuevo nivel de escalada» en el conflicto.

«Esto asestaría un daño colosal a las perspectivas de normalización de las relaciones entre Rusia y EE.UU.», añadió Serguéi Lavrov, ministro de Exteriores, al diario ‘Kommersant’.

Desde la cumbre del pasado 15 de agosto en Alaska, considerado un éxito diplomático para Putin, Trump ha endurecido su postura y expresado en varias ocasiones su decepción con su colega ruso.

«Todo lo que queremos de Putin es esto: Deje de matar ucranianos y rusos, ya que está matando a muchos rusos», dijo, y volvió a poner en duda la fortaleza de la maquinaria de guerra rusa.

Según el Kremlin, Trump no felicitó el pasado 7 de octubre a Putin por su 73 cumpleaños, algo que el presidente ruso sí hizo el 14 de junio pasado con el aniversario del estadounidense.