Prevén 10.000 despidos por cierre del gobierno en EE.UU.

En la imagen aparece Russell Vought, jefe de la Oficina de Gestión y Presupuesto de la Casa Blanca, hablando ante la prensa.

Russell Vought, jefe de la Oficina de Gestión y Presupuesto de la Casa Blanca. (Imagen de archivo 12.05.2021)Imagen: Michael Brochstein/ZUMAPRESS/picture alliance

La Casa Blanca anunció este miércoles (15.10.2025) que probablemente despida al menos 10.000 empleados federales durante el cierre del gobierno de Estados Unidos, mientras el presidente republicano Donald Trump intensifica la presión sobre los demócratas.

El cierre gubernamental entró en su tercera semana, con el Congreso estancado en un enfrentamiento sobre el presupuesto y con Trump cumpliendo sus amenazas de recortar la plantilla como respuesta.

«Creo que probablemente acabaremos superando los 10.000», dijo el jefe de la Oficina de Gestión y Presupuesto de la Casa Blanca, Russell Vought, en una entrevista en el programa The Charlie Kirk Show cuando se le preguntó cuántos despidos habría.

Ya despidieron a 4.000 trabajadores

«Queremos ser muy agresivos en la medida de lo posible para reducir la burocracia», agregó.

Documentos judiciales presentados por el Departamento de Justicia revelaron que el viernes fueron despedidos más de 4.000 empleados. Los departamentos más afectados fueron Tesoro, Salud, Educación y Vivienda.

Trump ya había advertido que la continua negativa de los demócratas a apoyar una resolución aprobada por la Cámara de Representantes para prorrogar el presupuesto actual hasta finales de noviembre resultaría en despidos masivos.

La OTAN se prepara para actuar

Alemania entra al juego de Rusia:

protegera la Polonia «con varios Eurofighter»

Alemania refuerza el flanco este de la OTAN con un nuevo despliegue de cazas Eurofighter en Polonia y Rumanía.

El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, confirmó que Alemania reforzará su presencia militar en el flanco este de la OTAN con el envío de un segundo contingente de cazas Eurofighter. La decisión, anunciada desde Bruselas durante la reunión de ministros de Defensa aliados, marca un nuevo paso en el compromiso germano con la seguridad aérea europea.

«En el futuro, también estaremos con varios Eurofighters en Malbork, en Polonia. Esto nos hará aún más activos, más presentes y más visibles en la frontera oriental de la Alianza», afirmó Pistorius.

El despliegue se considera una respuesta al aumento de las tensiones en el este de Europa y consolida el papel de Alemania como uno de los principales pilares de la defensa continental dentro de la OTAN.

La nueva misión alemana se desarrollará desde la base aérea polaca de Malbork, donde se desplegarán entre cuatro y cinco Eurofighter. Según el portavoz del Ministerio de Defensa, Mitko Müller, el objetivo es mantener dos cazas permanentemente operativos para responder de forma inmediata a cualquier eventualidad en el espacio aéreo aliado.

«El contingente se desplazará en diciembre y permanecerá allí hasta marzo del año que viene», explicó Müller.

Este segundo destacamento se sumará al que Alemania ya mantiene en Constanza, Rumanía, en otra operación de vigilancia del espacio aéreo de la OTAN. Con ello, Berlín fortalece su presencia simultánea en dos puntos clave del flanco oriental.

Pistorius destacó el orgullo de las Fuerzas Armadas alemanas por su papel en la defensa aliada. «El mayor compromiso de un Estado europeo miembro de la OTAN para proteger el espacio aéreo aliado proviene de su fuerza aérea», subrayó el ministro.

Compromiso de Alemania con la defensa europea

El despliegue de los Eurofighter en Polonia se enmarca en la estrategia alemana de consolidar su rol de liderazgo en la defensa europea. Además de los cazas, Alemania mantiene un sistema de radar en Lituania y un centro de vigilancia aérea móvil, ambos componentes esenciales para la detección temprana de amenazas.

Según el Ministerio de Defensa alemán, estas contribuciones reflejan la intención de Berlín de «garantizar la seguridad del espacio aéreo europeo» y apoyar a los países fronterizos de la Alianza Atlántica. El esfuerzo se alinea con el refuerzo de capacidades anunciado tras el inicio de la guerra en Ucrania.

La decisión también tiene un fuerte componente geopolítico. Al extender su presencia hacia el este, Alemania envía un mensaje de solidaridad estratégica a los aliados del Báltico y de Europa del Este, que han reclamado un compromiso militar más visible de las principales potencias europeas dentro de la OTAN.

Alemania Eurofighter: señales de disuasión en un contexto de tensión regional

El nuevo despliegue de Alemania Eurofighter responde a un contexto de creciente tensión en Europa Central y del Este. Desde el inicio de la guerra en Ucrania, la OTAN ha reforzado su flanco oriental con más tropas, radares y cazas de patrulla, buscando disuadir cualquier incursión aérea o provocación militar.

El movimiento alemán no solo refuerza la cooperación entre aliados, sino que también consolida la capacidad de respuesta inmediata ante amenazas aéreas. «Contribuiremos con vuelos de patrulla para proteger el flanco oriental», dijo Pistorius, al destacar el rol clave de los Eurofighter en la estrategia defensiva europea.

Con una flota moderna y altamente tecnificada, los Eurofighter permiten a Alemania cubrir amplias áreas de vigilancia, operar en condiciones climáticas adversas y mantener una coordinación directa con las fuerzas de la OTAN en tiempo real.