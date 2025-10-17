Luto en el folklore: murió Jorge Méndez, referente entrerriano y autor de canciones inolvidables

Tenía 83 años. El municipio de Oro Verde, donde vivía, decretó tres días de luto en honor a su trayectoria.

Despedida a un ícono del folklore argentino. El mundo de la música popular llora la muerte de Jorge Méndez, poeta, cantor y uno de los grandes referentes del folklore entrerriano, quien falleció a los 83 años en su casa de Oro Verde, Entre Ríos.

Su partida generó una profunda conmoción entre artistas y seguidores del género. En su homenaje, el municipio de Oro Verde decretó tres días de luto, mientras que el Instituto Nacional de la Música (Inamu) publicó un sentido mensaje de despedida.

“Lamentamos profundamente su partida y acompañamos a su familia y amigos en este momento de dolor”, expresó el comunicado municipal, que lo definió como un “creador de estrofas inolvidables de la cultura entrerriana”.

Nació en Paraná, Entre Ríos, en 1942, y desde muy joven fue un artesano de la canción. Capturó la esencia de la región en temas como “Canción del Jornalero”, que fue Revelación de Cosquín 1965.

Su trayectoria fue reconocida con múltiples distinciones, como la del Senado de la Nación por su aporte a nuestra cultura.

“Desde el Inamu enviamos nuestras condolencias a sus seres queridos y celebramos su inmenso legado en la música argentina”, agregó la institución.

Una vida dedicada a la canción

Nacido en Paraná, Jorge Méndez fue un artesano de la palabra y la melodía, que supo capturar en su obra la esencia del litoral argentino. Sus canciones, de raíz poética y profunda identidad regional, trascendieron generaciones.

Entre sus temas más reconocidos se destacan “Canción del Jornalero” —que lo consagró en el Festival de Cosquín 1965—, “Yo soy de Paraná” y “Canción de Puerto Sánchez”, verdaderos clásicos del repertorio entrerriano.

A lo largo de su carrera, Méndez fue distinguido en numerosas ocasiones por su aporte a la cultura nacional.Recibió homenajes del Senado de la Nación, del Consejo Federal de Cultura y de diversas instituciones artísticas de Entre Ríos y Santa Fe.

Su obra continúa siendo interpretada por músicos de todo el país, y su figura es considerada un pilar del cancionero popular argentino.

El adiós de un poeta del litoral

Con una voz serena y letras cargadas de paisaje y memoria, Jorge Méndez logró transformar las vivencias de su tierra en poesía cantada. Su fallecimiento deja un vacío profundo en el folklore, pero también un legado que perdura en cada escenario y en cada canción que evocan su nombre.

