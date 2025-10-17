CLIMA: 
S. S. de Jujuy, 17 de octubre de 2025

Dirigente de Chóferes 1 de Mayo denuncia aumento de vehículos indocumentados

El dirígete de la Federación Departamental de Chóferes 1ro de Mayo, Juan José Flores, informó que se encuentran preocupados por el aumento de vehículos indocumentados en el Departamento lo que está ocasionando el desabastecimiento de combustible en la capital potosina.

“Se están proliferando en las dos ferias que tenemos conocimiento que es la feria de Belén y la feria de Pampa Colorada en la cual se está vendiendo a diestra y siniestra autos indocumentados que prácticamente. Estos con que van a caminar, sino es con combustible y gasolina y eso hace que la preocupación y en este caso las filas vuelvan a crecer en este caso n al ciudad de Potosí porque de donde sino van a tener combustible esos vehículos sino es de la misma ciudad de Potosí”, dijo.

Flores pido al personal de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) que cumpla los controles ya que estos autos indocumentados supuestamente abastecen combustible con total normalidad.