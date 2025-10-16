Potosí: llegan transportistas del interior y agotan más rápido los carburantes

La Federación Sindical de Choferes 1ro de Mayo denuncia que en las últimas semanas se ha incrementado la llegada de vehículos de transporte pesado, taxis y buses a la ciudad de Potosí e incluso a algunas provincias con la finalidad de desarrollar labores de servicio, quitando el espacio de trabajo a los potosinos y subiendo el consumo de carburantes.

El ejecutivo de la entidad sindical que aglutina a los transportistas, Juan Flores, indicó que ya hace algún tiempo se reportó casos de personas que llegaban con sus camiones a trabajar en el transporte de minerales y de automóviles que se incorporaban al servicio de taxis.

Sin embargo, en las últimas semanas ese fenómeno se multiplicó de manera exponencial de tal forma que los transportistas potosinos están quedando sin la posibilidad de llevar el pan del día a sus hogares.

En el caso del transporte de minerales se evidenció que algunos están trabajando en la ciudad de Potosí llevando cargas de las minas a los ingenios mientras que otros ya se incorporaron al servicio de traslado de concentrados hacia los puertos de Chile para su exportación.

El Potosí evidenció que esa denuncia tiene asidero puesto que decenas de camiones que realizan el trabajo minero y que provienen del interior del país están en las filas de algunas gasolineras, en especial la de Cantumarca y de la nueva terminal de buses.

Algunos de los choferes respondieron que se vieron en la obligación de venir a trabajar a Potosí de otras ciudades del país como Sucre, La Paz, Oruro y Cochabamba porque en esas regiones no existe actividad laboral que les demande.

Indicaron que algunos trabajaban en la construcción, pero esa actividad habría bajado mucho al extremo de casi paralizarse y la demanda de camiones es muy poca.

Indicaron que en el caso de Potosí siempre hay trabajo en el rubro minero puesto que se debe llevar la carga de las minas a los ingenios y en algunos casos a la estación de trenes de donde salen los concentrados rumbo al puerto de Mejillones.

Otro rubro que está siendo golpeado por la competencia que llega del interior del país es la de los taxis puesto que de día y de noche se puede encontrar gente de Sucre, Oruro, Tarija o La Paz trabajando en ese servicio.