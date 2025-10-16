Donald Trump dijo que está evaluando autorizar ataques por tierra contra cárteles de Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su administración considera atacar en tierra a cárteles de Venezuela, después de haber ordenado el hundimiento de varias embarcaciones que el Gobierno norteamericano identifica como transportes de droga.

“No quiero decirles exactamente, pero sin duda estamos considerando la tierra ahora porque tenemos el mar bajo control”, declaró Trump ante la prensa en el Despacho Oval.

El mandatario estadounidense confirmó además la autorización a la CIA para realizar operaciones encubiertas en Venezuela. Trump dijo que autorizó la acción por dos razones principales. “los líderes de ese país han vaciado sus cárceles para enviar a presos a Estados Unidos” y señaló a la dictadura chavista de traficar drogas al país norteamericano.

Cuando se le preguntó si la CIA tiene autorización para “eliminar” a Maduro, el presidente respondió: “Sería ridículo que yo respondiera eso”.

En la misma comparecencia, Trump expuso que, a su juicio, la estrategia previa para interceptar el narcotráfico —encabezada por la Guardia Costera— “nunca funcionó”. Ahora, con los ataques a varias embarcaciones sospechosas cerca de las costas venezolanas, el presidente aseguró: “Es duro pero pierdes a tres personas (supuestos narcotraficantes) y salvas a 25.000”. Añadió que cada lancha interceptada “traslada drogas suficientes para que mueran miles de personas por sobredosis”.

Según reveló el diario The New York Times, Trump habría autorizado estas operaciones de la CIA no solo en el Caribe, sino también en territorio venezolano, con el objetivo de aumentar la presión sobre el régimen de Maduro y buscar su salida del poder. Hasta el momento, las acciones antinarcóticos en el mar Caribe han ocasionado alrededor de treinta muertes en embarcaciones en las cercanías de Venezuela, aunque las identidades no han sido divulgadas.

El presidente de Estados Unidos dijo que seis personas murieron.

“Creo que Venezuela está sintiendo presión, pero creo que muchos otros países también”, expresó Trump en referencia al alcance regional de las medidas estadounidenses.

Según Washington, Maduro lidera el Cartel de los Soles, una acusación que Caracas rechaza y cataloga como parte de una campaña de intimidación.

Trump informó este martes que la Marina de Estados Unidos llevó a cabo un nuevo ataque contra una narcolancha en el Caribe, cerca de las costas de Venezuela, resultando en la muerte de seis presuntos traficantes.

“El Secretario de Guerra ordenó un ataque cinético letal contra un barco afiliado a una Organización Terrorista Designada (OTD) que realiza narcotráfico en el área de responsabilidad del Comando Sur de los Estados Unidos frente a la costa de Venezuela”, detalló Trump.

El presidente agregó que la inteligencia estadounidense identificó que el barco atacado estaba asociado a redes narcoterroristas ilícitas y transitaba por una ruta utilizada habitualmente por los cárteles de la droga.

El secretario de Guerra dijo que abatieron a cuatro narcotraficantes.

“El ataque se llevó a cabo en aguas internacionales y seis narcoterroristas varones a bordo del barco murieron. Ningún miembro de las Fuerzas Armadas de EEUU resultó herido”, indicó, acompañado de un video donde se puede observar el impacto de un proyectil en la embarcación.

Este operativo se suma a al menos cinco acciones lanzadas desde septiembre contra narcolanchas en el Caribe, tres de ellas cerca de Venezuela y una próxima a República Dominicana.

El pasado 5 de octubre, Trump confirmó el hundimiento de otra embarcación y reiteró que el control de los mares abre la posibilidad de trasladar las operaciones terrestres. Días antes, el Pentágono ya había anunciado otro ataque militar en la región.