La cantidad de muertos en las minas de Potosí ya se aproxima a cien

Hay más jóvenes trabajando en las minas.

La parca parece preferir a los más jóvenes que trabajan en interior mina, como si Satanás reclamara esa sangre para abrir más veta a los sobrevivientes. Cada jornada bajo tierra se convierte en un pulso entre la vida y la muerte, y este año las cifras lo confirman: 97 mineros fallecieron entre enero y octubre, la mayoría de ellos jóvenes de entre 19 y 30 años.

El último caso fue el de un trabajador de 41 años que murió asfixiado por gas de mina, conocido entre los mineros como bochorno. Del total de víctimas, tres mujeres y 94 son varones, entre ellos cinco menores de edad, según datos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

Durante la última movilización de la Federación de Cooperativas Mineras (Fedecomin), se evidenció que la mayoría de sus afiliadas emplea a jóvenes para la extracción de minerales. Sin embargo, esa misma juventud e inexperiencia parecen ser factores que agravan los accidentes fatales, en caídas, derrumbes, intoxicaciones por gases.

El atractivo del jornal y la ausencia de oportunidades laborales empujan a los jóvenes a los socavones, donde muchos ya no regresan con vida. Las condiciones de trabajo en los yacimientos cooperativizados son precarias y los controles estatales casi inexistentes.