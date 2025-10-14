Jefe de inteligencia de Alemania advierte que Rusia podría buscar una confrontación militar directa con la OTAN

Jaeger sostuvo que Moscú está determinado a expandir su esfera de influencia hacia el oeste europeo y que, de ser necesario, no rehuirá un choque militar directo con la OTAN.

Jaeger, quien asumió la jefatura hace unas semanas tras un período como embajador en Kiev, comparó los actuales incidentes híbridos de Rusia (incursiones de drones, desinformación, manipulación electoral, sabotaje, violaciones al espacio aéreo) con señales de que “ya estamos bajo fuego hoy”. También advirtió que no debe suponerse que un posible ataque ruso solo ocurrirá a partir de 2029, fecha que algunos informes de inteligencia habían colocado como horizonte “seguro”.

Junto a Jaeger, participaron de la reunión los jefes de los servicios internos y militares de inteligencia de Alemania. Entre ellos, Sinan Selen, al frente del servicio de inteligencia doméstica BfV, quien mencionó una serie de incidentes recientes: interrupciones del GPS, vuelos de aviones de combate rusos, violando espacio aéreo de la OTAN, incursiones con drones, etc. Según Selen, estos sucesos subrayan la amplitud de la amenaza híbrida rusa.

En este sentido, la naturaleza de la amenaza rusa, según Jaeger, no se limita a lo convencional. Más allá de los actos públicos de provocación y sabotaje, Alemania reconoce que Moscú utiliza tácticas de desinformación, espionaje, así como persecución de opositores exiliados y asesinatos por encargo. Estas acciones forman parte de una estrategia múltiple dirigida a debilitar la cohesión de la OTAN, socavar las democracias europeas y aumentar la dependencia geopolítica de Europa hacia Rusia.

Vladimir Putin visita unas instalaciones de producción de drones, San Petersburgo, 19 de septiembre de 2024. Sputnik/Grigory Sysoyev/Kremlin vía REUTERS

El contexto de la declaración es un entorno europeo cada vez más preocupado por la agresividad rusa. Recientemente, el gobierno alemán aprobó un proyecto de ley que otorga a la policía federal la facultad de derribar drones que violen el espacio aéreo del país, tras una ola de incidentes en aeropuertos europeos atribuidos por varios líderes al uso de tácticas híbridas por parte de Rusia. La medida aún debe ser ratificada por el Parlamento, pero marca un giro en la política de seguridad aérea de Berlín.