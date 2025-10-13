Venta de carbonato de litio llega a $us 19.6 millones y triplica monto de 2024

Ese valor ya supera los ingresos obtenidos durante toda la gestión 2024, que cerró con 15,6 millones de dólares, y también los de 2023, que fueron de $us 14,6 millones. Sin embargo, el monto aún está por debajo del récord histórico de 2022, cuando las exportaciones de litio habrían alcanzado los 37,8 millones, de dólares.

El carbonato de litio utilizado principalmente en la fabricación de baterías recargable es, en la actualidad, uno de los productos más demandados a nivel mundial debido al crecimiento de la industria de vehículos eléctricos y dispositivos electrónicos.