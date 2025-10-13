Un gigante en los Andes: la altura real de Atahualpa y el mito del gigantismo andino

Durante siglos, la imagen de los incas se ha rodeado de un aura casi mítica.

En pueblos y relatos del mundo andino aún se habla de guerreros enormes, de casi dos metros, capaces de dominar las alturas con solo su presencia. Algunos aseguran que Atahualpa, el último emperador, alcanzaba esa talla extraordinaria. Las crónicas coloniales lo describieron con una imponencia que rayaba en lo sobrehumano, y con el paso del tiempo su figura creció hasta confundirse con la de un gigante. Pero la historia y la ciencia cuentan algo distinto: tras los mitos y las exageraciones, los investigadores han intentado reconstruir la verdadera estatura de Atahualpa y entender por qué, entre montañas y leyendas, los Andes imaginaron gigantes donde hubo hombres de carne y hueso.

Para empezar, la evidencia arqueológica y antropológica pinta un panorama distinto al del mito. Estudios osteológicos de restos incas revelan que la población andina prehispánica era, en promedio, de estatura baja a moderada. Por ejemplo, un análisis de esqueletos de Machu Picchu dirigido por el antropólogo John Verano encontró que los hombres medían en promedio apenas 1.57 m (y las mujeres 1.49 m), sin que ningún esqueleto superara los 1.67 m.

Del mismo modo, excavaciones en antiguos asentamientos como el complejo de Maranga reportaron estaturas masculinas típicas de entre 1.50 y 1.65 m . Incluso retrocediendo milenios, al hombre de Lauricocha (10,000 a.C.), su estatura se estimó en 1.62 m. Las cifras desmontan la noción de una población de “gigantes” andinos: la gente común en el imperio incaico difícilmente alcanzaba siquiera los 1.70 m. De hecho, la estatura promedio de los conquistadores europeos del siglo XVI rondaba también 1.55-1.60 m debido a la malnutrición en la época, por lo que ni españoles ni incas eran notablemente altos en términos modernos.

Sin embargo, los nobles parecían ser una excepción. Diversos indicios sugieren que la élite andina gozaba de mejor alimentación y condiciones de vida, lo que se reflejaba en su físico. Un caso ilustrativo es el Señor de Sipán, un gobernante mochica del siglo III d.C., cuyo esqueleto mide 1.67 m, unos 12 cm por encima del promedio de su época. En la propia realeza inca, las crónicas describen individuos de porte distinguido y, al parecer, más corpulentos que el común. Atahualpa, como hijo de Huayna Cápac y miembro de la casta real, no habría sido la excepción: al contrario, todo apunta a que era considerablemente más alto que sus súbditos.

La prueba histórica más concreta sobre la estatura de Atahualpa proviene del famoso Cuarto del Rescate en Cajamarca, la habitación donde estuvo prisionero tras su captura por Pizarro. Según relataron varios cronistas, el Inca ofreció llenar de oro y plata ese cuarto “hasta donde alcanzara su mano” a cambio de su libertad.

En una de las paredes de esa cámara quedó señalada una marca (a la altura que alcanzó Atahualpa al estirar el brazo) para indicar el nivel hasta el cual llegaría el tesoro. Dicha marca todavía puede apreciarse hoy en día, trazada a una altura aproximada de 2.10 m sobre el suelo.

Los españoles de la época se sorprendieron al ver lo alto que fijó la barra el Inca: el cronista Cristóbal de Mena, en 1534, anotó que Atahualpa prometió llenar la habitación de oro hasta una raya blanca en la pared “que un hombre alto no allegava a ella con un palmo” (sic.).

Tomando en cuenta la proporción del brazo levantado, se estima que Atahualpa medía alrededor de 1.80 a 1.83 metros. Esto lo situaría unos 25 cm por encima del promedio de sus contemporáneos andinos , confirmando que efectivamente era un individuo inusualmente alto para su pueblo –aunque no un “gigante” de dos metros como la leyenda popular exageró.

En otras palabras, Atahualpa probablemente medía cerca de seis pies de altura (alrededor de 1.83 m) y destacó notablemente entre los indígenas del Tahuantinsuyo por su elevada talla. Para los conquistadores españoles, cuyo propio jefe Francisco Pizarro apenas rondaba los 1.65 m según cálculos, la imponente figura del Inca debió ser impactante. No es casual que varios cronistas resaltaran la majestad y presencia del cautivo: Francisco de Xerez escribió que era “cosa maravillosa ver preso en tan breve tiempo a tan gran señor que tan poderoso venía”.