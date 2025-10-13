Tarija: El 80% de Mypes cerraron, piden diferimiento de créditos

La crisis económica ha puesto contra las cuerdas a las microempresas de Tarija. Según estimaciones de la Federación Departamental de la Micro y Pequeña Empresa (Fedemype), cerca del 80% de las unidades productivas han cerrado sus puertas en los últimos años debido a la falta de movimiento económico, el contrabando y la ausencia de políticas efectivas de apoyo al sector.

Frente a este panorama, los microempresarios piden la aprobación de la Ley de Diferimiento de Créditos, que se encuentra en la Cámara de Senadores desde mediados de septiembre, y que —según afirman— podría darles un respiro temporal ante la presión de las entidades financieras.

El presidente de la Fedemype Tarija, David Umiri, señaló que la situación del sector es “lamentable”, ya que muchas microempresas están cerrando porque no hay movimiento económico ni respaldo institucional. Refirió que han sido golpeados desde la pandemia, y luego vino el contrabando que afectó a rubros como textiles, metalmecánica, alimentos y otros.

El dirigente recordó que el sector ha enviado múltiples solicitudes al Ministerio de Desarrollo Productivo para que gestione la aprobación de la norma, que permitiría congelar temporalmente las deudas bancarias. Destacó que la ley ya fue aprobada en la C

Por su parte, Alex Mamani, representante de los microempresarios en Tarija, explicó que actualmente entre un 70% y 80% de las microempresas han cerrado. Enfatizó que se ha puesto en conocimiento del Gobierno Nacional esta situación, pero que no han tenido respuesta.

Mamani comentó que, ante la falta de apoyo, muchos emprendedores han debido reinventarse: “Hemos dejado de emplear a nuestros trabajadores; ahora trabajamos entre dueños y familiares. Algunos compañeros se convirtieron en transportistas, otros venden ropa americana o se dedican a la agricultura. Nos hemos dispersado por necesidad”.

El dirigente manifestó que el sector microempresarial es uno de los mayores generadores de empleo en Tarija y de los que generan movimiento en la economía local. Sin embargo, advirtió que sin medidas urgentes de alivio financiero y políticas reales de fomento productivo, la reactivación seguirá siendo una promesa incumplida.

“La Ley de Mypes establece mecanismos de apoyo que nunca se aplicaron. Si no se da cumplimiento a esa normativa, este sector seguirá desapareciendo poco a poco”, lamentó Mamani.