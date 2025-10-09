Tormenta de granizo cerró la vía entre Potosí y Oruro

Una tormenta de granizo paralizó por casi 24 horas el tráfico en la carretera Potosí – Oruro quedando parado más de dos centenares de vehículos de transporte público y privado.

Los viajes fueron restablecidos ayer a las 11:00 luego de que maquinaria pesada de la Gobernación de Potosí limpió varios kilómetros. La planicie blanca se extendía desde la comunidad de Totora D, Totora Pampa, Iscu Mayu y Tres Cruces, todos dentro de la jurisdicción municipal de Yocalla, que están sobre la carretera a Oruro.

En media hora de precipitación pluvial la carretera asfaltada quedó con granizo de 25 centímetros de altura, confirmó el secretario de desarrollo agropecuario de la Gobernación, Genaro Méndez.

“Con las temperaturas bajas se ha ido congelando la granizada y la transitabilidad ha sido obstruido totalmente”, declaró.