Trabajadores de EMAP mantienen paro y la Alcaldía recoge la basura

Frente al paro de 48 horas que asume el personal de la Entidad Municipal de Aseo Potosí (EMAP) que no hallan respuesta a sus demandas por parte del alcalde municipal en una reunión se determinó continuar con las medidas de presión.

La movilización que asume el personal de EMAP generó que las calles de la Villa Imperial amanezcan con enormes microbasurales.

Con el objetivo de evitar que los habitantes de la Villa Imperial estén expuestos a contraer alguna enfermedad por la gran cantidad de basura dejada en la vía pública en horas de la tarde noche en una acción conjunta funcionarios de las unidades de Medio Ambiente, Áreas Verdes, Maestranza y Deportes procedieron a recoger los residuos sólidos en varios puntos del centro de la capital potosina.

Para cumplir este trabajo se movilizó un total de cinco volquetes de distintas capacidades que recorrió las distintas calles de la ciudad. De acuerdo con el reporte preliminar se recogió más de 50 toneladas de basura que luego fueron trasladados al vertedero de Karachipampa.

Según el plan de emergencia activado por los funcionarios de la comuna esta labor se cumplirá a lo largo de estos días.

Por su parte, los dirigentes de EMAP cuestionaron la poca voluntad mostrada hasta la fecha por el alcalde municipal para dar solución a este conflicto.

El secretario ejecutivo del Sindicato de Trabajadores de EMAP, Fructuoso Zambrana, informó que los trabajadores definieron que si el alcalde quiere dialogar tendrá que hacerse presente en la institución y, en caso de que lleve respuestas positivas, se podría suspender la medida de presión.