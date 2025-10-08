Después de que el mismo presidente Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, admitiera que están con problemas en el abastecimiento de combustibles, se volvieron a registrar las colas kilométricas alrededor de los surtidores. Ahora, no solo hay motorizados esperando cargar diésel, sino también gasolina.

Reportan filas en los diferentes surtidores, tanto para diésel como para gasolina

«Esto debido a que no hemos recibido, en las últimas dos semanas, los pagos suficientes para poder realizar el abastecimiento. Esta semana estamos realizando las gestiones ante el Ministerio de Economía, a las diferentes entidades que son las que nos permiten contar con las divisas suficientes, para poder proveer combustible, así que estimamos que esta semana vamos a estar con un abastecimiento al 70, al 80% para poder proveer en las estaciones de servicio», lanzó el ejecutivo, a tiempo de indicar que esperan normalizar el aprovisionamiento este viernes.

En recorrido realizado por EL DEBER se pudo constatar que los diferentes surtidores de la ciudad están abarrotados de motorizados en sus alrededores. A pesar de que se les informó que la provisión, por ahora, está por encima del 70%, los choferes prefieren llenar los tanques de sus vehículos.

Reportan filas en los diferentes surtidores, tanto para diésel como para gasolina

Es así que en algunas estaciones de servicios hay dos y hasta tres cuadras de vehículos esperando llegar a alguna de las bombas y cargar, ya sea gasolina o diésel.

Vehículos de dos y cuatro ruedas esperan pacientemente su turno.

El pedido de YPFB

El presidente de YPFB pidió a la población que los que tienen sus tanques a la mitad o casi llenos, no acudan a las estaciones de servicio, para que así permitan que los que tienen una necesidad inminente de combustible, sí lo puedan encontrar disponible.

Recalcó que YPFB requiere $us 55 millones por semana para adquirir el combustible que se subvenciona a la población y que en este momento no se cuenta con las divisas suficientes para garantizar este aprovisionamiento. «Son unos tres a cuatro días que vamos a tener problema. Como YPFB no podemos garantizar el abastecimiento de combustible, ya que yo necesito que el Ministerio de Economía me garantice los recursos».