El calor vuelve a Tarija, pero solo hasta el sábado

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que las temperaturas en Tarija registrarán una mejora gradual durante la semana, aunque el domingo se prevé nuevamente el ingreso de un frente frío que podría provocar un nuevo descenso térmico.

La representante del Senamhi en Tarija, Carla Rojas, explicó que continúa vigente una alerta por descensos bruscos de temperatura, con valores entre 6 y 12 grados centígrados por debajo de lo normal, válida hasta este lunes 7 de octubre.

“Actualmente mantenemos la alerta por el descenso de temperaturas, pero a partir del miércoles se espera una recuperación progresiva, con cielos poco nubosos en todo el departamento”, indicó.

Según el pronóstico, este lunes se prevé una máxima de 22°C y mínima de 9°C; miércoles, máxima de 24°C y mínima de 11°C; jueves, 25°C y 11°C; y viernes, una máxima de 28°C y mínima de 14°C.

Rojas adelantó que el fin de semana se mantendrán las condiciones estables hasta el sábado, pero el domingo ingresará un nuevo frente frío, por lo que se recomienda a la población tomar previsiones ante los cambios de temperatura.