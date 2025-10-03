Fábrica de cemento ya produce y espera por su sello de calidad

Una inspección de visu desarrollada ayer por miembros de la Asamblea Legislativa Departamental de Potosí permitió confirmar la producción de cemento en la fábrica montada en la zona de Chiutara.

El presidente de la ALD, Grover Yelma, informó que se verificó in-situ que la empresa está cumpliendo el proceso productivo en las secciones 5 de molienda de cemento y 6 envasado y paletizado.

La fabricación de cemento se estaría desarrollando con material (clinker) que se trae de Oruro puesto que al momento no se puede acceder a la cantera de Turicaya porque la Alcaldía no consolidó la construcción de un camino.

Con la finalidad de dinamizar la actividad productiva en la fábrica de cemento, desde la ALD se propondrá que la Gobernación realice una transferencia de recursos económicos a la Alcaldía para que se pueda garantizar la construcción de dicho camino.

El jefe de producción de la fábrica de cemento, Edson Zarate, informó que se está produciendo el material de construcción con clinker de Oruro, además de yeso y puzolana que se adquiere de la región.

Debido a que no se cuenta con acceso a la cantera se trabaja solo con algunas secciones y no está operando el horno para la preparación del clinker.

Tienen previsto efectuar los ajustes necesarios para que desde el 30 de noviembre se ponga en funcionamiento el cien por ciento de la planta bajo la supervisión de la española Imasa y Valoriza que es la que montó el proyecto.