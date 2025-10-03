Europa acelera el plan para crear un “muro de drones” ante la amenaza rusa en la frontera oriental

El reciente impulso de la Unión Europea para crear una barrera de drones en su flanco oriental ha sido recibido con entusiasmo por los principales fabricantes de defensa del continente, quienes consideran que esta iniciativa representa una respuesta necesaria ante el aumento de amenazas en la región. La propuesta, que busca fortalecer la protección frente a incursiones aéreas, ha cobrado fuerza tras una serie de incidentes recientes que han puesto en alerta a varios países miembros.

Durante una reunión celebrada en Copenhague, decenas de líderes políticos debatieron estrategias para reforzar la defensa europea, centrándose especialmente en la financiación y la operatividad de proyectos como el muro de drones.

En este contexto, el fabricante sueco Saab expresó su disposición a colaborar, señalando que “la amenaza de los drones está aumentando rápidamente tanto en contextos civiles como militares y un esfuerzo colaborativo europeo podría enfrentar eficazmente este desafío”, según declaró Mattias Rådström, jefe de relaciones con los medios de Saab, a CNBC por correo electrónico.

El concepto de una defensa multicapa basada en drones ha ganado tracción en las últimas semanas, impulsado por reportes de incursiones en el espacio aéreo de países como Polonia, Estonia, Lituania y Rumanía, todos miembros de la UE y la OTAN situados cerca de la frontera con Rusia.

Estos incidentes, que supuestamente involucran aviones o drones rusos, han generado preocupación sobre la seguridad regional. A su vez, Dinamarca y Noruega han informado la presencia de drones no identificados en su espacio aéreo, lo que ha provocado interrupciones significativas en aeropuertos y el tráfico aéreo.

Aunque Rusia ha rechazado las acusaciones, calificándolas de “infundadas”, la sucesión de episodios ha intensificado la presión para establecer una defensa más robusta. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, subrayó a principios de septiembre la urgencia de atender el llamado de los países bálticos y construir una barrera de drones, describiéndola como “la base de una defensa creíble”.

El sector industrial ha respondido con interés. El contratista británico BAE Systems, que ha expandido rápidamente su portafolio de drones, destacó que ya proporciona “la columna vertebral del poder aéreo europeo” a través del papel del Typhoon en la vigilancia aérea de la OTAN. Un portavoz de la empresa afirmó a CNBC que “estamos preparados para apoyar aún más las iniciativas y necesidades de los aliados y socios de la OTAN”.

señaló que la cumbre de la UE coincide con un “alto nivel de interés” en los sistemas aéreos no tripulados (UAS) y en las tecnologías de defensa contra drones. Un portavoz de Rheinmetall explicó que “los drones son objetivos relativamente fáciles de combatir porque suelen volar despacio y a muy baja altura”. No obstante, advirtió que el verdadero reto reside en “detectar y diferenciar entre drones pequeños (mini y micro drones) y en defenderse de ataques en enjambre”. Según la empresa, la defensa basada en cañones representa la medida más eficaz en términos de coste y fiabilidad para neutralizar drones a corta distancia, ya que “es la única medida rentable”.

En paralelo a las discusiones políticas, el Ministerio de Defensa de Dinamarca informó que varias naciones europeas han aportado equipos, conocimientos y personal especializados en defensa antidrone para reforzar la protección del país durante la semana. Ucrania, con experiencia acumulada tras tres años de guerra con Rusia, también ha compartido su pericia en este ámbito con Dinamarca.

El interés en la iniciativa no se limita a los grandes conglomerados. Jens Holzapfel, director comercial de la empresa sueca Nordic Air Defense (NAD), calificó el plan como “audaz y ambicioso”, y manifestó que “toda inversión en defensa contra drones es muy necesaria y resulta alentador ver a los líderes europeos unirse en torno a una percepción común de la amenaza”.

No obstante, Holzapfel advirtió sobre posibles dificultades asociadas al proyecto. Considera que el término “muro de drones” puede inducir a una visión simplista, ya que en realidad se trataría de “una red de radares, otros sensores y contramedidas que deben ser interoperables e integrados”. Además, subrayó la importancia de que la UE no pierda de vista el riesgo de ataques con drones lanzados desde dentro de su propio territorio, recordando que tanto actores estatales como no estatales podrían verse inspirados por el ataque con drones “Spiderweb” de Ucrania contra objetivos estratégicos en Rusia a principios de año.

Holzapfel expresó su preocupación por la posibilidad de que la iniciativa se vea obstaculizada por la burocracia europea y las disputas entre Estados miembros sobre el control y la participación de las empresas. “Me preocupa que no logremos implementar esto a la velocidad que se requiere”, concluyó.