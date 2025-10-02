Captan menores por redes sociales para trata y tráfico y corrupción

Los casos de trata y tráfico y corrupción de menores que se están presentando en el Departamento de Potosí tienen como común denominador el uso de redes sociales para captar a las menores.

La Coordinadora de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Gobierno Autónomo Municipal de Potosí, Wara Berazaín, informó que en lo que va del año atendieron cuatro casos de trata y tráfico de menores y dos de corrupción.

Esos seis casos tienen algo en común, el uso de las redes sociales con la finalidad de captar a las futuras víctimas lo cual debe llamar la atención de los padres de familia.

La entrevistada detalló que en los casos de trata y tráfico se tuvo uno con varias menores captadas en la ciudad de Sucre las que fueron traídas a la Villa Imperial para que trabajan como damas de compañía en un local ilegal de la zona Miners.

Esas menores fueron captadas por redes sociales a través de ofertas de trabajo bien remunerado y con muchos beneficios cuando en realidad se les estaba trayendo para una actividad aboral ilegal.

Algunos de esos casos tienen que ver con la presencia de menores en locales ilegales de comercio de bebidas alcohólicas en zonas consideradas rojas y que debieran ser eliminadas definitivamente para seguridad de la población potosina.

Uno de los casos se habría producido en un local de comercio sexual en la zona Las Rosas y los involucrados enfrentan medidas cautelares mientras dura el proceso de investigación.

Muchas de las personas involucradas con los casos de trata y tráfico de menores y corrupción enfrentan procesos judiciales que son impulsados por la Defensoría y el Ministerio Público con la finalidad de garantizar los derechos de los menores.

Wara Berazaín destacó que esos procesos llevaron a varias personas a detención preventiva y los casos se encuentran en pleno desarrollo.

Esperan que se pueda consolidar adecuados procesos de investigación para que quienes están involucrados en captar, trasladar, retener y obligar a las menores desarrollar labores denigrantes tengan una condena ejemplar para que se pueda ir desincentivando ese tipo de actividades.