Brasil confirma que puede negociar aranceles con Trump pero no la condena a Bolsonaro

El canciller de Brasil, Mauro Vieira, reafirmó este miércoles que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva puede negociar asuntos comerciales con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, pero no la soberanía ni la condena por golpismo dictada por la Justicia contra el exmandatario Jair Bolsonaro.

Vieira compareció ante la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados y se mostró optimista sobre una próxima reunión entre Lula y Trump, anunciada por el propio líder estadounidense en la reciente Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Ambos presidentes se conocieron en ese evento, tuvieron una muy breve conversación y acordaron una próxima reunión, después de que Trump declaró que había surgido «una química» con Lula.

Vieira explicó que ese encuentro aún está en preparación, pero aclaró que Lula puede negociar los aranceles del 50 por ciento que Washington le ha aplicado a gran parte de los productos brasileños, pero no el proceso judicial contra Bolsonaro, que Trump citó entre las excusas de esas sanciones comerciales. «Las razones expresamente políticas relacionadas a procesos judiciales en la Corte Suprema no tienen cabida en una negociación entre Estados soberanos», declaró Vieira.

El funcionario remarcó que no son aceptables las medidas de alcance extraterritorial y advirtió que tampoco sirven las posturas agresivas contra el Poder Judicial nacional, en alusión a las sanciones financieras y políticas impuestas por la Casa Blanca a miembros del Supremo como respuesta al juicio contra el líder de la ultraderecha brasileña.

Según Vieira, los comentarios elogiosos de Trump sobre Lula en la ONU denotan una nueva disposición, que Brasil recibe con agrado y con el deseo de superar medidas y sanciones que contrastan con el nivel de relaciones que ambos países tienen desde hace 201 años. El canciller insistió en que los aranceles aplicados por Trump a Brasil desconocen datos concretos y oficiales de ambos países, según los cuales Estados Unidos mantiene un superávit recurrente en la relación comercial bilateral desde hace más de 15 años.

En ese marco, Vieira subrayó la disposición del Gobierno brasileño para el diálogo, en todo aquello que no confronte la soberanía nacional. «La defensa de los intereses económicos y comerciales de Brasil seguirá siendo firme y serena, basada en datos concretos y fidedignos, sin provocaciones estériles y en la búsqueda de conversaciones benéficas para ambos lados», remarcó.

Un posible lugar para un encuentro entre Lula y Trump podría ser la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), que se celebrará en la ciudad Malasia de Kuala Lumpur, los días 26 y 27 de octubre. En agosto, el primer ministro Datuk Seri Anwar Ibrahim confirmó la presencia del mandatario brasileño en el evento, informó el medio Malay Mail. Sin embargo, el magnate republicano todavía no indicó si asistirá.

Nuevos aranceles

Mientras tanto, los nuevos aranceles del 100 % a algunos medicamentos y del 25 % a los camiones pesados anunciados por Trump entraron en vigor este miércoles, en un nuevo giro de la guerra comercial impulsada por el republicano tras su regreso al poder.

Trump, que por meses ha amenazado a las farmacéuticas con gravámenes, considera estas tasas como una medida de presión para que estas empresas del sector inviertan en el país y aumenten la producción local de medicinas esenciales. El mandatario también ha expresado que esta es otra manera de reducir los costos que pagan los estadounidenses por medicamentos, algo que los analistas ponen en duda.

El magnate también informó que a partir del 1 de octubre los camiones pesados tendrán tarifas del 25 %, impuestas debido a la «competencia externa desleal» que las importaciones de estos equipos suponen para los fabricantes estadounidenses. La Administración no especificó detalles sobre las nuevas medidas o si estos montos se acumularán sobre los aranceles recíprocos que ya pesan sobre la mayoría de los socios comerciales de EE.UU.

En el caso de los camiones pesados, se espera que la medida no afecte prácticamente a este tipo de vehículos procedentes de México y Canadá, ya que están incluidos en el tratado T-MEC siempre que al menos el 64 % de sus partes hayan sido fabricados en Norteamérica. Pero sí se prevé que estos aranceles pesen especialmente sobre China, Vietnam y Tailandia, que juntos representan más del 70 % de las importaciones estadounidenses de camiones de gran tonelaje.

El propio Trump ha insistido en que los aranceles no serán aplicados a los medicamentos genéricos y las farmacéuticas que tengan proyectos de construcción en marcha, incluidos los anteriores a su Administración. Grandes empresas como Eli Lilly y Pfizer han anunciado inversiones millonarias para la construcción, reubicación y expansión de sus fábricas, por lo que está previsto que eviten las tasas.