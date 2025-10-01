Transporte de Tarija advierte que quitar la subvención afectará al pueblo con pasajes más caros

Denunció que los choferes se ven obligados a “dormir en los surtidores” durante varios días para poder acceder al combustible.

Pérez explicó que la situación golpea directamente a la economía del transporte. “Al dormir tres, cuatro días en el eje central, sigue habiendo el efecto a nuestra economía de todo el sector del transporte”, señaló. En este contexto, aseguró que la eliminación de la subvención ya está afectando al gremio. “Quieren Levantar a la subvención, que lo levanten, pues, que lo levanten, para no estar durmiendo los surtidores y que no vaya contra nuestra economía”, afirmó.

El dirigente advirtió que los costos de los depósitos se incrementaron de un 100% hasta un 300%, lo que calificó de “totalmente negativo” para el sector. Ante la pregunta de si aceptarían pagar más de 10 bolivianos por combustible, respondió: “Si no hay, lo tendremos que pagar, pues, para no estar durmiendo los surtidores”.

También alertó que cualquier incremento en los precios de los carburantes afectará directamente a la población. “El nuevo gobierno verá, pues, cómo pone en caos a todo un país de subir en efecto los carburantes”, manifestó.

Respecto a un eventual ajuste en el precio de los pasajes, Pérez fue contundente: “Totalmente, si a usted lo suben, pues, un plato de comida, usted también tiene que subir, pues, a lo que usted está dedicado a sus rubros, no tan solo el transporte”. Denunció además que cuando el sector propone subir 10 o 20 centavos, es duramente cuestionado, mientras que otros rubros elevan sus precios hasta en un 50 o 60% sin recibir críticas.

Finalmente, cuestionó la falta de respuesta de los representantes del Parlamento, subrayando que la crisis de hidrocarburos e inflación golpea no solo al transporte, sino a toda la población.