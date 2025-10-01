Presidente Maduro: Venezuela jamás será patio trasero de ningún imperio supremacista

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro precisó este martes que «jamás seremos patio trasero, colonia, ni esclavos de ningún imperio supremacista», durante un acto en la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela (UMBV).

Durante su alocución en el Teatro de la Academia Militar del Ejército Bolivariano, donde le fue entregado el título de Doctorado Honoris Causa en Defensa Integral de la Nación, el mandatario insistió que la disyuntiva actual para la nación no es entre “patria o muerte”, sino entre «independencia y colonia» o entre «esclavitud y pueblos libres».

“Si tocan a Venezuela, nos tocan a nosotros y tocará nuevamente unirse en un solo ejército unido Libertador de Sudamérica, para enfrentar cualquier agresión imperialista. Es un mundo que se va mudando, se va transformando. Y no es de ayer, ni de hoy. Que Venezuela pertenece a ese mundo. Nosotros pertenecemos al mundo del equilibrio del universo que soñaba Bolívar desde tiempos ancestrales. Desde siempre buscamos ese mundo. A capa y espada”, dijo el jefe de Estado en medio del contexto de agresión de Estados Unidos contra la nación latinomericana.

De igual manera, el mandatario aseveró que la nación actualmente cuenta con una doctrina militar propia, nuestra, original.

“La Revolución Bolivariana del siglo XXI activó una poderosa revolución militar y rompió completamente la dependencia y las amarras con las viejas doctrinas de Seguridad Nacional de ejércitos de ocupación impuestas desde las Escuelas de las Américas y de West Point”, remarcó el presidente quien además enfatizó que convertían, como sucede aún en otros países hermanos, a las fuerzas militares de nuestros países latinoamericanos en fuerzas de ocupación

Insistió el presidente Maduro que eso en Venezuela se acabó, al tiempo de señalar que “hay una revolución militar de Bolívar, de Sucre y de Zamora y una doctrina que cuenta además con una fuerza militar bien organizada, bien preparada, capaz y poderosa”.

“Que cada día se encuentra en el andar de sus despliegues, se encuentra con los caminos que nos deben conducir siempre a la estabilidad y a la paz de la República. Que eso forma parte de un componente fundamental de la realidad de Venezuela”, precisó el jefe de Estado venezolano.

Por otro lado, el dignatario puntualizó que Venezuela tiene un estado fuerte, con cinco poderes y sobre todo los dos poderes que no están establecidos así en la Constitución, son los dos poderes verdaderos que le dan grandeza esta patria: el poder popular y el poder militar.

Al recordar que el país ha tenido una resistencia intensa al asedio, a las acechanzas, a las sanciones, a las amenazas de la guerra multiforme que el imperio norteamericano le ha declarado a Venezuela y le ha declarado al mundo entero, el presidente Maduro subrayó que Venezuela ha enfrentado la guerra multiforme con sabiduría, con institucionalidad, con unión nacional y que «hemos vencido en cada una de sus partes y formas a lo largo de todos estos años».

También se refirió al plan de las 7 Transformaciones, sobre el que recalcó que han sido siete frentes de resistencia intensa creativa, innovadora, para seguir abriendo caminos, despejando acechanzas y despejando amenazas.

“Siete frentes de avance en la construcción de una nueva economía con trece motores que se manifiestan de manera muy importante en su capacidad productiva, en su capacidad regenerativa para satisfacer las necesidades nacionales”, remarcó.