Expectativa en Brasil por la posible reunión entre Lula y Trump: «Hay voluntad de ambos lados»

Lula y Donald Trump están cerca de concretar una reunión bilateral que reactiva la dañada relación bilateral entre Brasil y Estados Unidos. El gesto del líder republicano en las Naciones Unidas abrió una puerta que en el gobierno brasileño manejan con cuidado y hermetismo pero confirman que puedan cristalizarse en una reunión en breve.

Un funcionario del gobierno con mucha llegada a Lula confirmó a LPO que «ambos lados están trabajando para que el encuentro ocurra». Esta declaración no es menor, dado que hace un mes las puertas estaban totalmente cerradas.

Esta tarde, Lula devolvió las gentilezas de Trump y dijo en un acto de gobierno que «parecía imposible lograran un acuerdo, pero sucedió». «Nada es imposible cuando tenemos la voluntad», declaró Lula.

En los últimos días, el gobierno brasileño consultó con Estados Unidos sobre los próximos pasos para lograr una conferencia telefónica o por videoconferencia entre los presidentes pero la química se volvió tan positiva que también existe la posibilidad de una reunión presencial.

«El Presidente no quiere una reunión fuera de la Casa Blanca. Es importante la institucionalidad de los acuerdos que puedan lograrse», dijo a LPO un diplomático de la cancillería brasileña.

Por estas horas, tanto en el gobierno como en el entorno de Lula reina el hermetismo y la confianza y algunos se animan a pronosticar que la reunión podría darse a fines del mes de octubre.

Este nueva etapa que pueda abrirse significa una derrota fenomenal para el bolsonarismo pero en especial para Eduardo Bolsonaro, el hijo del ex presidente que está instalado en Estados Unidos y es el principal impulsor de la imposición de aranceles contra el país.

Desde que Trump intervino en los asuntos intentos de Brasil y defendió a Bolsonaro en medio de la investigación por el intento de golpe contra Lula, la imagen del líder brasileño se disparó y hoy derrotaría a todos los candidatos de derecha que se le presenten.

El bolsonarismo está en un problema porque el pulso político contra la amnistía no los favorece y eso frena todas las iniciativas parlamentarias que están impulsando. En ese marco, la definición del reemplazo de Bolsonaro es otro complejo dilema producto de las internas familiares y la ausencia de beneficios para liderazgos fuera del clan.

«Es difícil saber si Trump dará marcha atrás con la presión para beneficiar a Bolsonaro. Lo que sí sabe es que Lula no va a dar el brazo a torcer y la Corte Suprema demostró que no se intimida a pesar de las sanciones contra sus integrantes», apunta este diplomático.

Una de las versiones que circulan respecto del cambio de Trump es que Estados Unidos buscará recomponer con una de las potencias principales de América Latina dada la relación tirante con México y la intención de no dejar bajo el ala de China un vínculo que puede potencias a los BRICS. En ese sentido, la propuesta de ingreso de Brasil e India como miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU no sería mal visto por la Casa Blanca.