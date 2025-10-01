Estados Unidos se prepara para un cierre de gobierno si no hay acuerdo sobre el presupuesto

Durante este martes por la noche podría producirse un cierre del gobierno en Estados Unidos como consecuencia del fracaso de las últimas gestiones entre la Casa Blanca y los líderes demócratas para aprobar el proyecto de ley de financiamiento.

El cierre del gobierno de Donald Trump, que comenzaría a las 00:00hs del miércoles, implica la parálisis de la actividad administrativa que no sea de emergencia, por lo que gran parte de los empleados estatales no irían a trabajar ya que no podrían cobrar y otros trabajadores esenciales trabajarían sin remuneración hasta la aprobación del presupuesto.

De darse el cierre del gobierno, los trámites oficiales quedarían pausados hasta que el Congreso no alcance un acuerdo sobre el financiamiento, se suspenden los planes sociales de ayuda federal y cierran edificios oficiales, museos y parques nacionales hasta nuevo aviso.

«Creo que nos dirigimos a un cierre porque los demócratas no harán lo correcto», expresó el vicepresidente JD Vance en diálogo con la prensa estadounidense tras tener una reunión en la Casa Blanca.

El desacuerdo se genera dado que los republicanos buscan una extensión hasta el 21 de noviembre del presupuesto actual, demorando el debate legislativo y dejando que el Gobierno implemente recortes por su cuenta, mientras que los demócratas quieren ponerle punto final a esta práctica y también renovar los subsidios gubernamentales de seguro de salud para personas de bajos recursos.

En este escenario de tensión, los republicanos acusan a los demócratas que no querer llegar a un acuerdo, mientras que estos últimos insisten en que extender siete semanas más la fecha no aporta nada sin no se alcanza una solución definitiva y arriesga el seguro de salud de millones de estadounidenses.

Algunos republicanos ven en el cierre del gobierno la posibilidad de continuar aplicando recorte de gastos públicos, argumentando que los puestos y programas gubernamentales que no operen durante este período podrían cerrar de forma permanente, expandiendo así los recortes del Departamento de Eficiencia Gubernamental (Doge) que a principios de 2025 era dirigido por Elon Musk.

No obstante, líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, indicó que se trata de un «intento de intimidación» y que Trump «ha estado despidiendo a los trabajadores federales desde el primer día», por lo que «no es nada nuevo y no tiene nada que ver con la financiación del gobierno».

El último cierre de Gobierno en Estados Unidos duró 35 días, siendo el más largo en la historia del país, comenzando el 22 de diciembre de 2018 y culminando el 25 de enero de 2019. En aquel momento, se produjo un cierre parcial frente a la negativa demócrata de autorizar cinco mil millones de dólares para la construcción del muro fronterizo con México y la negativa del mandatario a promulgar leyes que no impliquen dicho monto para la obra.

La medida tomada en 2018 y levantada en 2019 finalizó dado que los controladores de tráfico aéreo federales comenzaron a reclamar y amenazaron con provocar interrupciones masivas en el servicio dado que estaban trabajando sin remuneración.