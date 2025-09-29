Positivo balance del intendente Jorge tras la culminación de la Fiesta Nacional de los Estudiantes

En este marco se destacó la entrega del reconocimiento municipal a la Fundación ARENI y el 3er premio en la categoría Carruaje que obtuvo la Escuela Municipal “Maestra Marina Vilte”.

Al momento de realizar un balance del cierre de la fiesta y del desempeño del Municipio, el jefe comunal expresó, “fue brillante esta edición de la fiesta; ya hay una experiencia y una capacidad en el Ente y en las direcciones de las escuelas; se ha dado una convivencia y un ambiente adecuados en Ciudad Cultural para dar un gran cierre a esta edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes”.

Asimismo, Jorge ponderó el acompañamiento de la Municipalidad al trabajo del Ente Autárquico Permanente, destacando que “fue extraordinaria la ejecución del Municipio a través de las secretarías y sus direcciones, que coordinaron con la Policía y otros entes provinciales hicieran posible una gran fiesta para la juventud jujeña y del país”.

En este sentido, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy apoyó el desarrollo de la FNE desde sus distintas áreas. La Secretaría de Servicios Públicos, a través de la Dirección de Higiene Urbana, desplegó a sus equipos desde las primeras horas de la mañana, luego de cada jornada festiva, para llevar adelante tareas de limpieza y mantenimiento en Ciudad Cultural. Gracias a este esfuerzo constante, el predio se mantuvo en condiciones óptimas para recibir tanto a la comunidad jujeña como a los turistas que disfrutaron de las actividades posteriores.

Asimismo a Dirección de Tránsito tuvo un rol fundamental en el acompañamiento de los carroceros durante el traslado de sus carrozas, brindando seguridad y resguardo a lo largo de cada recorrido. Además, estuvo presente todas las noches en Ciudad Cultural con operativos de ordenamiento vehicular, desvíos programados y controles para asegurar la circulación tanto de peatones como de automovilistas. Estos despliegues también se reforzaron durante la Elección Nacional y en cada evento de la agenda estudiantil, garantizando un desarrollo seguro y organizado de esta multitudinaria celebración.

En el marco del programa Incluir es Construir en los colegios, equipos interdisciplinarios de la Secretaría de Desarrollo Humano del municipio capitalino realizaron visitas a los estudiantes en los canchones, donde se preparaban las carrozas, con actividades lúdicas y participativas destinadas a promover la empatía, el respeto y la valoración de las diferencias. Además, estuvieron presentes en cada una de las instancias de la FNE: desde los tradicionales sábados estudiantiles y las elecciones de representantes, hasta los desfiles, velando siempre por el bienestar y la inclusión de todos los asistentes.