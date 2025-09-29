Obras Clave para Solucionar Problema Histórico en el Acueducto Huaico

Solución Definitiva en Marcha

El Gobierno de la Provincia, a través de Agua Potable de Jujuy, ha puesto en marcha la solución estructural y definitiva a este problema histórico:

Nuevo Trazado: Se construirá un nuevo acueducto de 2.5 km que reemplazará por completo el tramo crítico.

Se construirá un que reemplazará por completo el tramo crítico. Material de Alta Resistencia: El nuevo conducto será de acero , garantizando mayor durabilidad y resistencia.

El nuevo conducto será de , garantizando mayor durabilidad y resistencia. Traza Segura: El nuevo recorrido evitará lechos de arroyo y pasará íntegramente por la zona de servicio de la Colectora de la Ruta Nacional N° 9, eliminando la problemática de asentamientos e intrusiones.

Esta obra se iniciará en los próximos días físicamente , una vez finalizado los trabajos administrativos y de ingeniería respectivamente.

Se ejecutará de forma rápida y continua, para lograr en el menor tiempo posible la solución definitiva de este gran inconveniente.

Se estima que la solución estructural estará completada en la primera quincena del mes de Noviembre.

«Desde el gobierno del Gobernador Carlos Sadir estamos brindando una solución estructural. Lamentamos la situación de los vecinos, especialmente en la zona de Alto Comedero, pero la solución definitiva está en marcha y sus avances serán mostrados de forma contundente en los próximos días,»