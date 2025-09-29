Gerardo Morales en Rodeito: «Hay quer ponerle un freno al atropello de Milei y el Kirchnerismo»

“Cuando empezó la campaña dije que Milei era un desquiciado, y me quedé corto. Además de desquiciado, es inhumano. Una persona que se pelea con un niño con discapacidad, que le quita medicamentos oncológicos y leche a los chicos, no puede ser otra cosa que inhumano”, sostuvo Morales.

El exmandatario añadió que el gobierno nacional “no cree en el Estado” y advirtió que “su consigna es que cada uno se las arregle, pero nosotros pensamos distinto: el Estado tiene que estar al lado de la gente. En Jujuy el 85% de los chicos va a la escuela pública; sin educación pública no hay libertad, porque la educación es la que hace libres a las personas”.

También cuestionó la corrupción del oficialismo nacional: “Ellos que venían a cambiar la política, les roban a los discapacitados. Se están robando los fondos de la discapacidad. Además de inhumanos, son corruptos.”

En ese marco, Morales instó a militar con fuerza la boleta única, explicando que “esta es una elección distinta. Hay que marcar el color naranja, acompañar a Jujuy Crece, defender al gobierno provincial y no permitir que vuelva el kirchnerismo ni que siga este modelo de odio y atropello”.

“Necesitamos llevar a María Inés y a Mario al Congreso, porque ellos no se van a dar vuelta y van a defender a los jubilados, a las personas con discapacidad, a la escuela pública y a la salud pública. Vamos a meterle fuerte como en mayo, y en octubre vamos a ganar de nuevo”, convocó finalmente.