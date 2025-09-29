Alumnos de la Normal de Abra Pampa visitaron la Legislatura

Esta

visita está integrada dentro de un amplio programa de formación y aprendizaje.

Los alumnos de 4º y 5º año acompañados de directivos y docentes, fueron recibidos en el recinto de sesiones por la diputada Valeria

Gómez y el equipo de Ceremonial, quienes les contaron didácticamente el funcionamiento de la legislatura, la composición de la Cámara, y la

función del Poder Legislativo en la búsqueda de respuestas a las dificultades de la sociedad.

Finalmente, el profesor Fernando Ontiveros, docente de Ciencias Políticas y de Formación Ética y Ciudadana explicó que conforme al

diseño curricular “los chicos ya vienen preparándose en materia de construcción ciudadana, y considerando que ellos tienen la orientación

en Ciencias Sociales, por lo que están trabajando fuertemente en cuanto a Leyes, Estado y Gobierno”, dijo el docente. Y rescato los

lugares turísticos que tiene la capital de la provincia “el Salón de la Bandera, el museo y hoy particularmente la Legislatura, y que con

la importancia que están los representantes del pueblo”. En ese sentido valoró la oportunidad de que los alumnos sepan y conozcan “lo

que los legisladores nos brindaron: las leyes”.

Ontiveros resaltó no solo el trabajo de los legisladores “nuestro sistema representativo necesita representantes que tengan la fuerte

convicción de trabajar para el pueblo”.

Y redondeó agradeciendo a quienes hicieron posible esta visita: legisladores y funcionarios que les brindó la posibilidad a que los

alumnos se interioricen de la historia y el funcionamiento de la Legislatura.