El país que supera 3 veces a China y a Rusia con la fuerza aérea más poderosa del planeta Tierra

Su capacidad para operar en cualquier parte del mundo, combinada con una red logística avanzada y una base industrial de defensa sin igual, consolidan su supremacía aérea.

En el ámbito militar, la fuerza aérea de una país es un indicador clave de su poderío estratégico. Las flotas aéreas no solo reflejan el número de aviones, sino también la tecnología, el entrenamiento y la logística detrás de ellas que hace una nación proyecte su poder por todo el planeta Tierra.

En este contexto, existe un país que ha invertido significativamente en el fortalecimiento de su fuerza aérea, superando en número y capacidad a potencias tradicionales como Rusia y China. Te contamos de que nación se trata según el Global Fire Power.

El país con la fuerza aérea más imponente es Estados Unidos, en 2025 lidera el ranking mundial con una flota aérea de 13.043 aeronaves, lo que representa más del 50% de la capacidad aérea del planeta Tierra. Esta superioridad numérica y tecnológica le permite mantener una ventaja estratégica en operaciones aéreas a nivel mundial.

La fuerza aérea de Estados Unidos incluye una amplia variedad de aviones de combate, transporte y apoyo, destacando por su modernidad y capacidad operativa. Este país opera aviones de combate de quinta generación como cazas avanzados como el F-22 Raptor y el F-35 Lightning II, que ofrecen capacidades de sigilo, maniobrabilidad y sistemas de armas de última generación.

El presupuesto de defensa de Estados Unidos es superior a los US$800.000 millones. Este nivel de inversión permite la adquisición, mantenimiento y modernización constante de equipos y tecnología, asegurando la superioridad aérea. Así mismo, la extensa red de bases militares y alianzas internacionales facilita el despliegue rápido de fuerzas aéreas en diversas regiones del planeta Tierra.

El ranking de las fuerzas áreas más poderosas del planeta Tierra esta compuesta por:

Estados Unidos — 13.043 aviones

Rusia — 4.292 aviones

China — 3.309 aviones

India — 2.229 aviones

Corea del Sur — 1.592 aviones

Japón — 1.443 aviones

Pakistán — 1.399 aviones

Egipto — 1.093 aviones

Turquía — 1.083 aviones

Francia — 976 aviones