Alcaldía de Tarija intercambia 10,000 plantines por 70,000 botellas para crear adornos navideños y cuidar el medio ambiente

“Hemos tenido una gran producción, hemos sacado 60,000 plantines de Rosales, de los cuales 50,000 han venido a reforestar todas las áreas verdes en nuestra ciudad y 10,000 hemos hecho la entrega a los vecinos a través de un intercambio muy importante que nos ha permitido mejorar el medio ambiente”, indicó Zenteno.

El funcionario también resaltó la recolección de 70,000 botellas plásticas, que de otra manera habrían terminado en quebradas o botaderos de basura. “La gente no está acostumbrada a guardar todos estos desechos, es así como los hemos recuperado y vamos a guardar todo esto para convertirlos en arreglos navideños, contribuyendo así al cuidado del medio ambiente. Además, hemos hecho llegar los plantines a la casa de cada vecino que pudo acercarse a recibirlos”, añadió.

Zenteno enfatizó la importancia de la cultura de la limpieza y del cuidado de la ciudad. “Es necesario que la gente tenga cultura de la limpieza y cuidado, pero además hay un trabajo de mucha gente que empieza no solo de los jardineros qué vienen a regar y cuidar. Es un gran trabajo que hay que valorar y cuidar, y como tarijeños tenemos que preservar esto porque no hay una ciudad muy linda si uno no la cuida”, concluyó.