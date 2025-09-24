Esconden muertes en mina con negociaciones con los familiares

Los reportes sobre muertes en mina hacen referencia a 92 casos en yacimientos de la capital y provincias, pero esa no sería la cantidad real debido a que en algunas minas los contratistas negocian con los familiares de la víctima para evitar que el caso entre a las estadísticas y no se inicien procesos por las responsabilidades que emergen de la falta de seguridad industrial.

La delegada distrital de Potosí de la Defensoría del Pueblo, Jackeline Alarcón, lamentó que cada tres días se tenga el reporte de tres muertes en mina y advirtió que esos 92 hechos a los que hacen referencia las autoridades policiales no son todos.

“Personas jóvenes menores de 30 años prácticamente están falleciendo casi a diario en Potosí por trabajo minero y no sabemos de las cifras negras porque también sabemos que hay algunas cifras negras, entonces la cantidad que nos dan no es esa”, indicó Alarcón en contacto con El Potosí.

Consultada sobre cuáles son esas cifras negras, indicó que conocen que hay muchos casos de muerte en mina que no se denuncian y que involucran a personas del área rural a cuyas familias les dan un monto de dinero por el fallecido y los cuerpos son llevados a sus comunidades donde los entierran sin especificar que perdieron la vida en la mina.

La bonanza minera dinamiza la actividad extractiva de metales en las diferentes regiones del Departamento de Potosí y con ello aumenta la ocupación de trabajadores para perforar la roca y extraer la plata, el plomo, el zinc y otros minerales.

El crecimiento de la actividad minera no está yendo de la mano con la implementación de las necesarias medidas de seguridad industrial, pues en lo que va del año ya se registró la muerte de 92 mineros en las minas de Potosí.

De acuerdo a los reportes de decesos que periódicamente proporciona la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), alrededor del 80 por ciento de los fallecidos son jóvenes que ingresaron a la mina ante la imposibilidad de acceder a otra fuente laboral.

En muchos casos los que mueren en los socavones provienen de otras regiones del país e incluso, ya se tiene reportada la defunción de algún extranjero.