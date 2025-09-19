Crece la demanda de diésel en Potosí por presencia de camiones del interior

La presencia de una gran cantidad de camiones y equipo pesado vinculado a la actividad minera estaría incrementando la demanda de diésel lo cual redunda en una mayor extensión de las filas que se forman en las diferentes gasolineras.

El secretario de gobierno del Sindicato de Transporte 16 de Noviembre, Rolando Martínez, develó que muchas empresas constructoras y de otros rubros de los departamentos de Chuquisaca, La Paz, Tarija y Cochabamba sufrieron falta de trabajo por la crisis lo cual les llevó a trasladarse a la ciudad de Potosí o las provincias para dar servicio al rubro minero.

Esos equipos están adquiriendo el diésel en las gasolineras de la Villa Imperial y otras poblaciones lo cual afecta el acceso al carburante por parte de todos quienes realizan trabajo con motorizados y ese es el caso del transporte público de micros y minibuses.