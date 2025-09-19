Aprueban ley que declara el 10 de noviembre como el “Día Nacional del Tannat Boliviano”

La Cámara de Diputados aprobó este jueves el proyecto de ley que declara el 10 de noviembre de cada año como el “Día Nacional del Tannat Boliviano”, en reconocimiento al impacto económico, cultural y social de esta variedad de uva en Tarija y en Bolivia.

La ley del “Día Nacional del Tannat Boliviano” fue presentada por el diputado José Luis Porcel Marquina (CC) y consta de cinco artículos.

La propuesta establece que entidades públicas, privadas y gobiernos subnacionales podrán organizar actividades conmemorativas, además de que el Ejecutivo, junto a sectores vitivinícolas, turísticos y culturales, coordinará acciones para impulsar la producción y promoción del Tannat boliviano.

Esta cepa fue introducida a Bolivia en 1999, por la bodega Aranjuez, en colaboración con el enólogo Iván Bluske, marcando un antes y un después en la vitivinicultura nacional. Desde entonces, el Tannat ha ganado prestigio por su calidad y carácter único, cita un reporte de la Cámara de Diputados.

La norma también alienta a bodegas, asociaciones vitivinícolas y al sector privado a desarrollar actividades de promoción, con incentivos para la comercialización y exportación del vino elaborado con esta variedad.

El proyecto de ley fue remitido a la Cámara de Senadores para su consideración y posterior tratamiento.