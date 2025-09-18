China quiere aprovechar la debilidad de Cuba para aumentar su presencia militar cerca de Estados Unidos

El ministro de Defensa de China, Dong Jun, mantuvo este martes en Pekín un encuentro con su homólogo cubano, Álvaro López Miera, en el que ambas partes se comprometieron a impulsar la cooperación militar bilateral y a estrechar la coordinación política entre los dos países. La intención del régimen chino es aprovechar la debilidad de La Habana para aumentar su presencia cerca de Estados Unidos.

Dong aseguró que los lazos entre China y Cuba son “un modelo de solidaridad y cooperación entre países socialistas” y de asistencia mutua entre naciones en desarrollo, informó la agencia de noticias Xinhua.

El general chino indicó que Pekín está dispuesto a trabajar con La Habana para aplicar el consenso alcanzado por los líderes de ambos Estados, ampliar los intercambios de personal y llevar las relaciones militares a “un nuevo nivel”.

López Miera, quien se encuentra en la capital china para asistir al Foro de Xiangshan -principal cita anual de la diplomacia militar del gigante asiático-, expresó el respaldo de Cuba a las cuatro grandes iniciativas globales promovidas por el presidente Xi Jinping y afirmó que la isla seguirá consolidando y fortaleciendo su “amistad especial” con Pekín.

El encuentro se enmarca en el 65º aniversario de las relaciones diplomáticas entre ambos países, caracterizadas por una estrecha sintonía política e ideológica y por la voluntad de ampliar los intercambios económicos y financieros.

China es uno de los principales aliados políticos y socios comerciales de Cuba, que atraviesa una grave crisis económica y financiera, y ha respaldado a la isla frente al embargo estadounidense.

A principios de este mes, el presidente chino, Xi Jinping, mantuvo una reunión en Pekín con el dictador de Cuba, Miguel Díaz-Canel, en la que señaló que su país “está dispuesto a seguir brindando asistencia y apoyo a Cuba en la medida de sus posibilidades».

Xi abogó por “fortalecer la cooperación estratégica integral y continuar la coordinación y cooperación” entre Pekín y La Habana, según un comunicado publicado por la agencia estatal Xinhua.

“China continuará apoyando firmemente a Cuba en su justa lucha contra las injerencias y el bloqueo”, aseguró Xi, que añadió que ambos países deben “aprovechar el 65º aniversario este año del establecimiento de relaciones diplomáticas para impulsar los lazos entre China y Cuba a un nivel superior”.

Por su parte, Díaz-Canel dijo que Cuba “está dispuesta a brindar un mejor entorno empresarial a las empresas chinas”, según Xinhua.

El dictador caribeño agradeció a China “su apoyo y asistencia desinteresados ​​al desarrollo económico y social de Cuba».

Xi y Díaz-Canel firmaron varios documentos de cooperación bilateral en áreas agricultura local, cooperación práctica e inteligencia artificial..