Fracasó la nueva convocatoria de Maduro para movilizar a millones de milicianos venezolanos

El plan “El pueblo va a los cuarteles” estuvo marcado por centros militares vacíos y escasa presencia de empleados públicos y dirigentes oficialistas en los puntos clave

Con el Plan “El pueblo va a los cuarteles” Nicolás Maduro llamó a que los millones de milicianos que asegura tener como defensa a la amenaza que le representa la operación antinarcóticos de los Estados Unidos, se concentraran en 312 instalaciones militares para una “fase avanzada de entrenamiento y cohesión de combate”, pero los cuarteles lucieron solos; en los más representativos hicieron presencia algunas decenas, principalmente de empleados de la administración pública.

Los mensajes enviados a los inscritos en la página del Sistema Patrio, de los teléfonos, de las listas en WhatsApp y Telegram fueron reiterados en la convocatoria para que se presentaran a las instalaciones militares de su jurisdicción. La respuesta masiva se reflejó en la soledad de los cuarteles.

Ni los Cuerpos Combatientes del país ni la Milicia Nacional asistió masivamente al llamado, mucho menos el pueblo convocado para la jornada de adiestramiento e instrucción.

Para la convocatoria Maduro ordenó concentrarse desde las 9 de la mañana en las instalaciones militares donde recibirían orientación en el “empleo de los sistemas de armas, organización para las operaciones, todo lo que es el desarrollo de los hábitos y habilidades en el despliegue de las operaciones militares de día, de noche, de madrugada”.

En el Fuerte Manaure, en la población de Carora, estado Lara, se evidenció el fracaso de la convocatoria, a la que asistieron dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) vinculados directamente al poder.

Lo que se visualiza a través de las gráficas del evento es una plataforma semivacía y notable ausencia de participación ciudadana o militar activa. “Lo que se esperaba fuera una jornada de adiestramiento y práctica, se convirtió en una simple parada protocolar, sin entusiasmo ni respaldo”, le dice a Infobae un vecino de la zona.

A su juicio “nadie quiere ser carne de cañón. La desconfianza, el desgaste y el rechazo a las imposiciones se hicieron visibles en cada rincón del Fuerte Manaure”.

En el estado Cojedes, en la instalación militar ubicada en San Carlos, acudieron poco más de una docena de personas.

Los obreros de las empresas estatales, ni siquiera de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), se presentaron a los cuarteles. Algunos funcionarios de la Brigada de la Guardia de Honor Presidencial (GHP), militares de las dependencias de Fuerte Tiuna y los dirigentes políticos más comprometidos estuvieron para los actos, pero ninguna actividad adicional.

Los trabajadores del Ministerio del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno, a cargo del vicealmirante Aníbal Coronado, asistieron al adiestramiento militar.

Se hicieron tomas y videos a algunas de las personas presentes, se gritaron consignas contra Estados Unidos como “gringo go home”, a la vez que aseguraban defender la patria porque “somos un pueblo de libertadores”.

El jefe de Gobierno de Caracas, Nahum Fernández, manifestó que “fue un desbordamiento de amor, el pueblo activo en defensa de la paz, para defender su territorio, sus montañas, sus campos”.

En los lugares donde concentraron más personas fue en aquellas instalaciones militares, como el cuartel “Abelardo Mérida” de Maracay, estado Aragua, donde hizo presencia algún dirigente nacional, en este caso el ministro del Interior y Justicia, Diosdado Cabello Rondón, quien llegó de uniforme y portando arma larga.

Entre los asistentes estuvo uno de los radicales de la revolución bolivariana, Brullerby Suárez, alcalde del municipio Mario Briceño Iragorry, estado Aragua.

Otra de las figuras identificada como una radical madurista, que estuvo presente, fue la gobernadora Joana Norelis Sánchez, quien se ve en imágenes y videos mientras se entrena en el manejo de las armas.

Aun así, el número de alistados que se acudieron a la convocatoria realizada por Nicolás Maduro fue muy baja.

Freddy Alirio Bernal Rosales, gobernador del Táchira, se ubicó en el Comando de Zona de la Guardia Nacional en San Cristóbal, dijo que “no somos guerreristas, queremos la paz, pero ante el asedio de una potencia extranjera, un pueblo movilizado y consciente”.

“Aquí no se ofrece nada material. Se ofrece que la patria siga en paz”, destacando que la primera etapa era alistarse que va a seguir, seguido de cohesión y adiestramiento, luego vendrá la formación ideológica y “la lucha armada si fuera necesario” ante la agresión de una potencia extranjera o “de un enemigo interno que nunca se descarta”, aseveró Bernal.s