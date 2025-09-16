El robo de minerales crece en Potosí por las altas cotizaciones

La actividad del juqueo, nombre con el que se conoce al robo de mineral en Potosí, se intensificó en el último mes impulsado por la escalada de precios en el mercado internacional. El atractivo precio de los complejos de plata y zinc, sumado al valor histórico del oro, convirtieron a los yacimientos mineros potosinos en blanco constante de incursiones ilegales.

Actualmente, la plata supera los 42 dólares la onza troy, el zinc se cotiza en 1,26 dólares la libra fina, y el oro alcanzó los 3.644 dólares la onza troy. Esos precios, calificados como “espectaculares” por especialistas, no solo benefician a los productores legales, sino que también abren un campo fértil para las mafias del juqueo.

Mientras los trabajadores mineros perforan el subsuelo con esfuerzo y riesgo, los jucus ingresan de manera clandestina a los socavones y extraen mineral sin inversión ni sacrificio. Los grupos varían en número, entre dos hasta diez o más personas organizadas para cometer el ilícito.

En ocasiones, el robo escala a dimensiones mayores. El pasado 7 de septiembre, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) interceptó tres volquetas Volvo F-12 cargadas con mineral robado, principalmente complejos de plata y zinc. Aunque no se precisó el valor de la carga, se presume que el monto era significativo dada la pureza del material.

Sin embargo, el riesgo no siempre termina en beneficio. Dos jóvenes, de 25 y 30 años, fallecieron la misma semana intoxicados por bochorno (gas de mina) mientras intentaban sacar mineral de manera ilegal en un yacimiento de la Cooperativa Minera Unificada. Sus cuerpos fueron hallados a 40 y 150 metros de profundidad.