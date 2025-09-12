Volvió Miguel Ángel Russo y paró el equipo de Boca Juniors para visitar a Rosario Central

Llegó la noticia que esperaba todo el mundo del fútbol: Miguel Ángel Russo se reintegró a los entrenamientos en Boca. El entrenador de 69 años estuvo presente en La Bombonera para observar la práctica de fútbol de esta tarde luego de 10 días complicados, en los que estuvo internado por una infección urinaria y luego pasó varios días en recuperación en su propio hogar.

Fueron días de zozobra para el histórico DT y para el universo xeneize. Visiblmente agotado físicamente, sentado durante los últimos partidos de su equipo, Miguel se sometió a estudios a comienzos de la semana pasada y, tras corroborarse su afección, pasó cuatro días internado en la Clínica Fleni.

Su alta médica fue exclusivamente para que regresara a su casa, y no para que se reintegrara al trabajo. El cuerpo médico de Boca se mantuvo al tanto de cada una de las novedades y hasta le brindó una rutina kinesiológica para ayudarlo en su recuperación física. Pasó un buen fin de semana y, a pesar de su ansiedad por volver, le dieron algunos días más de descanso para no correr ningún tipo de riesgos.

Esta tarde, en el ya habitual entrenamiento en la Bombonera previo al partido del fin de semana, finalmente se dio su regreso. Tras delegar en Claudio Úbeda y el resto del cuerpo técnico la preparación para la octava fecha del Torneo Clausura, en la que se medirá ante Rosario Central en Arroyito, Miguel Ángel Russo volvió a las prácticas de Boca.

Respecto a lo que fue el ensayo formal de fútbol en el estadio, el equipo titular estuvo conformado por Brey; Barinaga, Di Lollo, Costa, Blanco; Aguirre, Battaglia, Paredes, Palacios; Cavani y Merentiel. De no mediar inconvenientes, serían los once del Xeneize para enfrentar a Rosario Central, el próximo domingo a las 17.30. La otra alineación la integrarón: García; Blondel, Miramón, Figal, Fabra; Alarcón, Delgado, Velasco; Zeballos, Jansón y Braida.

Vale la pena destacar que, luego de la doble fecha FIFA y de haberse presentado ayer en el predio de Ezeiza pero sin formar parte de los trabajos junto a sus compañeros, Leandro Paredes participó del ensayo a menos de 48 horas de haber jugado con la Selección Argentina en Guayaquil. El campeón del mundo se encuentra bien físicamente y será titular. El que no vio acción fue Agustín Marchesín, quien continúa recuperándose de su desgarro en el gemelo derecho.

Russo quiere estar en el Gigante de Arroyito para el Boca vs. Rosario Central

Su deseo por volver cuanto antes tenía varios motivos. Además de su enorme sentido de responsabilidad, su liderazgo y su amor por el trabajo, la visita al Gigante de Arroyito era algo que no quería perderse. Rosario Central es su segundo hogar y la gente del Canalla lo tiene entre los máximos ídolos de su historia. Si bien le tocará enfrentarlo, quería sentir el calor del Gigante otra vez.

Por ahora, su presencia no está confirmada, pero todo parece indicar que Russo estará junto a la delegación en el viaje a Santa Fe. El DT se pondrá al frente del equipo y tendrá, seguramente, un reconocimiento inolvidable por parte de la gente de Central.

Chau peluqueros y vendedores

La llegada de los buenos resultados fue acompañada por un cambio de ánimo (y futbolístico) grupal que tiene como cara visible a Leandro Paredes. Las nuevas sensaciones se ven puertas afuera y también puertas adentro, donde hubo varias novedades.

Aunque parezca un detalle menor, hace algunas semanas se decidió que dentro de la concentración estarán solo el plantel y el cuerpo técnico. De hecho, Rosario será la tercera excursión en la que se sumarán a la lista de convocados jugadores que ya ni siquiera van al banco de suplentes.

Pero además, y esto fue una inciativa exclusiva de Paredes, el gran líder de este Boca renovado, ya no habrá presencia de peluqueros, algo habitual hasta no hace mucho; ni tampoco vendedores de ropa, perfumes y otros accesorios. La idea del campeón del mundo es que en la previa de los partidos, la intimidad sea total y la concentración sea exclusiva en lo que viene.

Unidos en el objetivo de ganar todo lo que queda en la única competencia en la que sigue con presencia este año, el plantel xeneize se hizo fuerte alrededor de Paredes y Edinson Cavani y con una situación externa adversa, como fue la ausencia de su entrenador por problemas de salud. Encaminado en el Grupo A y bien posicionado en la Tabla Anual de cara a la próxima Copa Libertadores, esperan tener un buen cierre de año.

Hasta ahora, todos los cambios internos le sentaron muy bien a la convivencia grupal. El equipo se prepara para visitar este domingo a Rosario Central, con solo un cambio en el 11 titular: Leandro Brey por el lesionado Agustín Marchesín. Además, volverían a estar convocados Tomás Belmonte, Ander Herrera y Marco Pellegrino, aunque este último seguirá como suplente de Ayrton Costa.