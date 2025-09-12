León Gieco será distinguido con el título de Doctor Honoris Causa de la UNC

Este miércoles, la Secretaría de Cultura de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) anunció que la semana que viene dicha casa de estudios distinguirá al músico santafesino León Gieco con el título de Doctor Honoris Causa.

«La UNC distingue a León Gieco con el título de Doctor Honoris Causa por su compromiso social y cultural, en reconocimiento a su labor incansable por la Memoria, la Verdad y la Justicia, y su coherencia artística y política a lo largo de los años», expresa el comunicado oficial compartido en las redes sociales de la secretaría.

Allí también se indica que la ceremonia en la que se le entregará la mencionada distinción al músico tendrá lugar el próximo miércoles 17 de septiembre.

El acto está pautado para las 18.30 en la Sala de las Américas del Pabellón Argentina y el ingreso se hará puntual entre las 17 y las 18. Para ingresar a la ceremonia, se necesitará entrada. Luego de comenzado el acto, no se permitirá el ingreso.

Los tickets estarán disponibles a partir del lunes 15 a las 10 en la recepción del Centro Cultural de la Universidad (Obispo Trejo 314) y en la oficina de Cultura del Pabellón Argentina. Se podrá retirar una entrada por persona.

Desde la secretaría destacaron que se trata de “un homenaje desde la universidad pública a uno de los referentes más queridos de la música y la conciencia colectiva de nuestro país”.