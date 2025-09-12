La Liga organizó una charla junto al Tribunal de Disciplina

La Liga Jujeña de Fútbol continúa impulsando espacios de formación y diálogo con sus instituciones afiliadas. En este marco, anoche se llevó a cabo en la sede liguista una charla informativa organizada por el Tribunal de Disciplina, dirigida a delegados, dirigentes y entrenadores de los distintos clubes.

La actividad tuvo como finalidad evacuar dudas sobre el funcionamiento del Tribunal, brindar asesoramiento sobre los pasos a seguir a la hora de presentar descargos y acercar herramientas que permitan a las instituciones desenvolverse con mayor claridad en lo reglamentario.

Desde la organización destacaron que este tipo de encuentros buscan no solo transparentar los procesos disciplinarios, sino también involucrar a los clubes en la comprensión de las determinaciones que toma el Tribunal, apuntando al crecimiento colectivo y al fortalecimiento institucional.

“La idea es que todos los clubes se interioricen en la manera en que trabaja el Tribunal, comprendan sus decisiones y puedan aportar al bienestar de la Liga Jujeña de Fútbol y a la correcta práctica deportiva”, señalaron desde la conducción liguista.

Con estas iniciativas, la Liga reafirma su compromiso de seguir mejorando el funcionamiento interno y fortalecer los vínculos con los clubes afiliados, convencida de que la formación y el intercambio son claves para el desarrollo del fútbol jujeño