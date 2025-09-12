Galoppo se queda en River: el negocio con San Pablo por Enzo Díaz y Tapia

River activó la opción y le compró a San Pablo el 60% del pase de Giuliano Galoppo, después de ocho meses en el club. Si bien la cifra es de 3.600.000 de dólares, solo pagará 1.500.000 de la moneda estadounidense debido a que se le descuenta lo que el club brasileño adeuda por Enzo Díaz (finalmente lo compraron) y Gonzalo Tapia, quien sigue perteneciendo al Millonario.

La negociación no está finalizada, pero está todo dado para que se de el acuerdo entre el club de Núñez y el equipo paulista, que habían acordado pase por pase en enero de 2025 ambos con opción de compra. Galoppo llegó a préstamo al país después jugar tres años en Brasil, y Enzo viajó a tierras brasileñas tras dos años con la banda, con las mismas condiciones.

El pago de River era mayor que el que debía abonar San Pablo (2 millones por Enzo y 100 mil por Tapia), con una diferencia de 1.5 millones, monto en el que se cerró para una única transacción que sale desde Argentina. De esta manera, el surgido en Banfield le pertenece por más de la mitad del pase, mientras que Enzo Díaz es del Tricolor en un 100%.

Los dos equipos tienen chance de enfrentarse en semifinales de la Copa Libertadores de América, en el caso que River supere al Palmeiras y el conjunto de Hernán Crespo le gane a Liga de Quito.

Durante el préstamo, Galoppo cumplió los objetivos para Marcelo Gallardo: 23 partidos jugados y cinco golesentre el Torneo Apertura, los playoffs, Copa Argentina, Mundial de Clubes y Torneo Clausura. Del otro lado del charco, Enzo Díaz también gustó en Sao Paulo: 41 encuentros disputados que acompaña con un tanto, entre Brasileirao, Copa de Brasil, Libertadores y Campeonato Paulista.

Por su parte, el chileno Gonzalo Tapia prácticamente no tuvo oportunidades bajo el mando de Gallardo y, en busca de continuidad, fue al equipo de Hernán Crespo, también a préstamo, por lo que no terminó su vínculo con el Millonario.