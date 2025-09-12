El Club Deportivo Luján brilló en el Torneo Provincial Infantil Formativo

El Club Deportivo Luján continúa consolidando el trabajo con sus divisiones inferiores y lo volvió a demostrar en el 3º Torneo Provincial de Fútbol Femenino Infantil, certamen que se desarrolló los días 6 y 7 de septiembre en las canchas de Atlético El Carmen y Sportivo Rivadavia, y que reunió a equipos de distintas localidades de la provincia.

Dentro de las categorías participantes, la 2009-2010, conducida por el profesor Alberto Limache, se adjudicó el tercer puesto tras superar en un vibrante partido a Altos Hornos Zapla por 1 a 0. El mérito es aún mayor si se tiene en cuenta que gran parte del plantel estuvo integrado por jugadoras más pequeñas, pertenecientes a las divisiones 2011 y 2012, lo que resalta el proceso de formación y proyección que lleva adelante la institución.

Por su parte, la categoría 2013-2014, dirigida por la profesora Noelia Tolaba, tuvo una actuación destacada, quedando muy cerca de los puestos principales y dejando en claro el crecimiento que atraviesa el fútbol femenino infantil dentro del club.

Más allá de los resultados deportivos, la participación del Deportivo Luján se valoró por el entusiasmo, la entrega y la pasión de cada jugadora, que defendieron con orgullo los colores de la institución y disfrutaron de un fin de semana cargado de aprendizaje, amistad y fútbol.

Desde la dirigencia y el cuerpo técnico se destacó la importancia de estos torneos, que no solo brindan competencia sino que también fortalecen los valores de compañerismo y esfuerzo en las más pequeñas, base fundamental para el futuro del club.